Aujourd’hui, le animation propose une large gamme de séries et de films de haute qualité. L’évolution de la technologie pour la création de titres d’animation a toujours été pleinement accélérée. Dans l’histoire de ce genre, il est impossible de ne pas parler de Disney, une étude qui a marqué un avant et un après dans l’animation. Cependant, dans l’histoire qui nous concerne ici nous devons nous souvenir d’une autre entreprise incroyable, Fleischer Studios, ainsi qu’une invention qui a changé à jamais le sens de l’animation: la rotoscopie.

En 1917, un Polonais-Américain d’origine juive a breveté une invention très curieuse appelée rotoscopie. Cet appareil permettait aux animateurs de “tracer” le mouvement d’un enregistrement réalisé précédemment avec des modèles réels. Cela a permis un énorme saut dans la chaleur et la vitesse de l’animation. Cet homme, appelé Max Fleischer, il deviendra un pionnier de l’animation et mènera une longue guerre contre un studio qui ne voulait la couronne que pour lui-même: Disney.

Les débuts de l’animation

On sait bien que le souci de représenter les actions et le mouvement avec des dessins a des antécédents qui remontent à la préhistoire. D’autre part, il existe divers antécédents de l’animation cinématographique, utilisant les illusions d’optique et les progrès de la technologie dans le cinéma. Même les pionniers du cinéma étaient intéressés par la réalisation d’animations, comme Émile Cohl et George Méliès lui-même..

Cependant, dans ces premières années du 20e siècle, les animations demandaient beaucoup de temps, car chaque image était faite à partir de zéro. Cela a rendu les projets plus chers et a également pris du temps. Il a été Earl Hurd qui a breveté le système acétate, sur laquelle serait basée l’animation commerciale classique. Cela consistait à dessiner les fonds fixes et les personnages sur des feuilles d’acétate transparentes, ce qui a grandement accéléré la production de films d’animation.

Rotoscopie

C’est alors qu’en 1917, Max Fleischer a inventé la rotoscopie, changeant ainsi à jamais l’histoire de l’animation.. Comme nous l’avons dit, cet appareil projetait un vrai film sur une table, permettant aux personnages de fiction d’être dessinés en fonction des personnages réels. Max, avec son frère Dave Fleischer et Lee De Forest, a sorti la première animation sonore, Oh Mabel, en 1924.

Les Fleischer Studios se démarquent alors par ses animations fluides, naturelles et ingénieuses. Bientôt, les frères Fleischer étonneraient le public avec plusieurs personnages emblématiques de talkies animés: Betty Boop et Popeye le marin, ainsi que d’autres personnages inoubliables de l’époque, tels que Koko le clown.

Son invention et ses projets placent Fleischer Studios à la pointe du genre d’animation, bien que Disney soit venu de très près. Et c’est que pour son grand film, celui qui lui a valu une place dans le monde de l’animation et qui, en plus, marquerait l’avenir de l’entreprise, c’est-à-dire que pour Blanche-Neige et les Sept Nains, il a utilisé la technique de la rotoscopie. Cependant, on dit que la mythique société Walt Disney n’avait pas l’autorisation d’utiliser la technologie susmentionnée et que, de plus, elle n’a pas donné les crédits ou les redevances correspondants.

Ceci, bien sûr, a sonné l’alarme chez Fleischer Studios, qui a répondu avec un projet très ambitieux: les voyages de Gulliver. Le long métrage de 1939 serait presque entièrement réalisé par rotoscopie et, comme si cela ne suffisait pas, il s’agissait du deuxième long métrage d’animation sonore en couleurs réalisé dans l’histoire du cinéma. Le premier: Blanche-Neige et les sept nains, on voit donc déjà que le coup porté aux frères Fleischer n’était pas petit.

Le grand gagnant

La rotoscopie a été utilisée dans un grand nombre de productions ultérieures, comme dans Le Seigneur des anneaux de 1978 réalisé par Ralph Bakshi. Et pas seulement pour les titres d’animation, mais aussi pour les effets spéciaux, comme les sabres laser de la première trilogie Star Wars. De plus, dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, il a été utilisé pour divers vidéoclips, lorsque ces matériaux étaient d’une importance vitale pour le lancement de nouvelles productions.

Disney, pour sa part, a continué à utiliser la rotoscopie dans des productions après Blanche-Neige, telles que La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête et Robin des Bois, le livre de la jungle (1967), Les Aristochats, Bambi et Alice au pays des merveilles (1951).

Dans le cas de Fleischer Studios, la concurrence avec Disney n’était pas seulement dans le domaine de l’animation et de la technologie utilisée dans ses productions. Et est-ce que les Fleischers avaient Paramont Pictures comme distributeur, tandis que Disney a fondé sa propre société de distribution: Buena Vista. S’appuyer sur Paramont était l’une des causes qui n’a pas aidé la société Fleischer, et même dans les années plus tard, il y a eu des litiges à ce sujet.

Cependant, Peut-être ce qui a fini par donner l’avantage à Disney dans le domaine de l’animation était sa cour de famille, ses histoires sucrées et, bien sûr, ses personnages particuliers.. D’autre part, Fleischer Studios avait une coupe beaucoup plus sombre et adulte; leurs histoires et leurs personnages ont parcouru un terrain plus sinistre. Cela a sans aucun doute contribué à son déclin qui interviendrait dans les années ultérieures.

L’inventeur de la rotoscopie et son héritage

Gulliver’s Travels est sorti en 1939 mais n’a pas réussi à imiter les réalisations de Blanche-Neige de Disney. Quelque temps plus tard, le studio Fleischer réalisa peut-être l’un de ses projets les plus remarquables: Superman, une série animée très en vue dans l’univers des super-héros créée par Jerry Siegel et Joe Shuster. Même le premier court métrage de la série, intitulé Superman, a été nominé pour un Oscar.

Plus tard, ils réalisèrent Mister Bug Goes to Town, qui sortit en décembre 1941. Contrairement à Gulliver, Mister Bug se débrouilla assez mal avec la critique et le public. Peu de temps après, les frères Fleischer quittèrent l’atelier, chacun apparemment pour sa part, car il y avait un grave conflit personnel entre eux. Ces frères ne sont plus jamais apparus comme de grands noms dans le domaine de l’animation, mais sans aucun doute leurs œuvres et leurs personnages ont conservé leur popularité au fil du temps. Fleischer Studios n’est aujourd’hui qu’une société de nom, elle est en charge des licences de personnages comme Betty Boop et Koko le clown.

Ce dont nous sommes sûrs, c’est que la rotoscopie, sa grande invention, a marqué un avant et un après dans l’histoire de l’animation et de l’industrie cinématographique.

L’article La rotoscopia, la technologie qui a changé à jamais le cours de l’animation a été publié dans Explica.co.