La routine et l’alimentation de Maribel Guardia pour maintenir sa silhouette | Instagram

Il ne fait aucun doute que de nombreuses femmes aimeraient montrer un chiffre comme celui de Garde Maribel à 61 ans, nous allons donc vous montrer ce que sont sa routine et son alimentation pour maintenir ce corps formidable, alors qu’il a révélé quelques secrets.

La vérité est qu’il n’y a malheureusement pas de remède pour arrêter le passage du temps, mais il existe des routines et des régimes d’exercice qui pourraient avoir d’excellents résultats, comme ceux de Maribel Guardia, qui n’est pas envieuse et a partagé son secret publiquement.

Cette semaine, l’un des routines cela garde Maribel Guardia avec un chiffre que beaucoup de vingt ans souhaiteraient avoir.

Il comprend sept minutes d’activité intense avec des exercices d’aérobie axés sur certaines zones du corps, comme l’abdomen et les fesses, en plus, il ne faut pas oublier les abdominaux, autre des grands secrets de l’actrice.

En fait, elle-même a avoué qu’il y a des moments où elle effectue 400 redressements assis par jour, et la preuve irréfutable est son abdomen d’acier et bien tonique.

Et le plus important est qu’il n’y a pas d’excuses, Maribel a déclaré que même si elle voyage et n’a pas de salle de sport disponible, elle n’oublie pas les abdos dans les hôtels, dans ses vestiaires ou à la maison.

Un autre des secrets Le rôle de Maribel est d’avoir une bonne posture en position assise, les épaules en arrière et le ventre serré.

J’aime bien prendre soin de mon ventre, car même si tu es mince, si tu as de la graisse dans cette partie, tu n’as pas l’air bien, c’est pourquoi je fais beaucoup de redressements assis et évite le sucre », explique-t-elle.

De plus, l’animatrice a annoncé qu’elle ne mourait pas de faim et qu’elle ne faisait pas non plus de “régimes miracles”, elle ne suivait qu’une alimentation équilibrée.

Quand je mange une omelette le matin, le reste de la journée je n’en mange plus une autre et j’évite le pain, de même si je mange un petit pain ou une génoise. Il existe de nombreux régimes, mais l’important est d’apprendre à manger et de ne pas se saturer de graisses, de glucides et de sucre ».

Puis, se rendant compte qu’il prend du poids, il élimine complètement les glucides et se met à un régime uniquement protéiné qui, conseille-t-il, devrait être supervisé par un nutritionniste.

Jamais de ma vie je ne me suis permis de gagner plus de quatre kilos! », Souligne-je.

Pour nous donner un exemple, Maribel Je révèle à chacun ce qu’il mange en une journée, vous voudrez sûrement en prendre note.

1

PETIT DÉJEUNER

• Au lever, la première chose à faire est de boire de l’eau tiède avec du jus de citron et une pincée de bicarbonate de soude.

• Thé vert.

• Œufs aux légumes.

2

NOURRITURE

• Saumon avec une salade verte garnie d’huile balsamique ou d’olive.

4

DÎNER

• Thon au citron et à l’huile d’olive.

• Un peu jocoque.