La royauté réagit-elle au malheur de Harry et Meghan avec la grossesse?

Meghan Markle et le Prince Harry vécu l’un des épisodes les plus tristes qui auraient pu vivre à leur époque, la perte de leur deuxième enfant, c’est à travers un long article dans un journal que la duchesse approfondit de manière très émouvante le sujet qui provoqua même la réaction de un membre très proche de la royauté.

La femme du prince Harry, Meghan Markle, a exprimé le sentiment que la perte fatidique leur a causé, heureusement avec le soutien de son mari, les deux personnes tristes ont fait face à la période difficile que traversent tant de femmes au milieu d’un duel «silencieux» et «solitaire», dit-il.

Ses propos toucheraient une corde sensible chez certaines personnes et c’était surtout un membre très proche de la royauté, Charles Spencer, frère de la funta. Dame diana et l’oncle maternel de Harry et William, qui a tendu la main au couple et a offert quelques mots réconfortants.

“Je ne peux pas imaginer l’agonie que ressentira un couple en perdant un enfant de cette façon. C’est très, très triste. Et bien sûr, je suis d’accord qu’aujourd’hui toutes nos pensées devraient être avec eux”, a déclaré le frère du “La princesse de Wale“.

C’est par un appel vidéo que l’aristocrate Charles Spencer a accordé le programme lorrain du réseau britannique ITV, à travers lequel il a adressé tout son soutien et sa reconnaissance aux Sussex pour avoir partagé cette expérience malheureuse.

“C’est un sujet sensible”: la royauté britannique

Quant à la famille royale elle-même, selon une source proche a révélé à People qu ‘”il y avait beaucoup de tristesse”, elle ne s’est cependant pas exprimée directement et a souligné, en essayant d’entrer en contact avec certains des membres, leurs porte-parole, à la fois le prince Carlos dès le palais, ils ont indiqué que c’était un sujet assez sensible et ils étaient limités à faire des commentaires sur la question, décrivent-ils.

Sa réaction ne serait pas étrange car la royauté a toujours choisi d’essayer de garder de nombreux aspects de leur vie privés.

Au contraire, Meghan, qui a été caractérisée par vouloir être un peu plus ouverte, a finalement décidé que son expérience pourrait aider ce type de situation à générer une plus grande empathie, en particulier avec les femmes qui y font face tous les jours et qui même à ce moment semble être entouré de préjugés.

Dans le chagrin de notre perte, mon mari et moi avons découvert que dans une pièce de 100 femmes, entre 10 et 20 auraient subi un avortement spontané. Pourtant, malgré l’étonnante coïncidence de cette douleur, la conversation reste tabou, criblée de honte (injustifiée) et perpétuant un cycle de chagrin solitaire.

Faites remarquer dans l’une des sections du texte que l’ancien royal a décrit dans «Les pertes que nous partageons» (Les pertes que nous partageons).

En juillet dernier, une journée normale a commencé pour la famille de Harry, à un moment donné, un sentiment étrange ferait anticiper Meghan sur ce qui lui arrivait. «J’ai perdu son deuxième fils», a-t-il révélé au New York Times.

Après avoir changé sa couche, j’ai ressenti une forte crampe. Je me laissai tomber au sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, l’air joyeux contrastant avec mon sentiment que quelque chose n’allait pas.

Après avoir vécu un mois si triste, les Sussex ont été vus plus tard se tourner vers leurs causes caritatives, des médias tels que le magazine People ont révélé que la réapparition du «couple royal» à Los Angeles était peu de temps après ce qui leur était arrivé.

A cette occasion, Harry et Meghan ont été surpris en train de distribuer des produits aux personnes les plus démunies, des fournitures scolaires, des articles d’hygiène, des vêtements, ceci, avant de retourner à l’école.