Les stocks de Noël et l’incertitude relative au Brexit ont de nouveau provoqué d’énormes files de camions dans le Kent.

Une longue file de poids lourds s’étendait jusqu’à cinq miles sur la M20 alors que les chauffeurs de fret se dirigeaient vers l’Eurotunnel.

Les derniers retards sont survenus alors que le Royaume-Uni marquait moins de deux semaines jusqu’en 2021 et la fin de la période de transition du Brexit.

Les entreprises, afin d’éviter les perturbations transmanche en janvier, stockent des marchandises avant la nouvelle année, en plus de la ruée habituelle de Noël.

Samedi matin, la file d’attente le long de la voie de gauche de l’autoroute a commencé dans la région d’Ashford et s’est étendue sur plusieurs kilomètres jusqu’à l’entrée de l’Eurotunnel à Folkestone.

Il y avait aussi de longues files de poids lourds le long de la M20 entre Capel-le-Ferne – le site du mémorial de la bataille d’Angleterre sur les falaises blanches – jusqu’au port de Douvres.

(

La M20 avec des camions bordés le long de la route

/ PA)

Un rapport publié samedi a averti que les entreprises étaient “freinées” par l’absence persistante d’accord commercial avec l’UE.

Le document, publié par le Comité sur l’avenir de la Chambre des communes

Relations avec l’Union européenne, a déclaré: «Si nous saluons les tentatives du gouvernement de communiquer aux entreprises les changements qui auront lieu le 1er janvier, les résultats semblent au mieux inégaux.

“Il reste peu de temps maintenant et, dans leurs préparatifs, les entreprises continuent d’être freinées par les restrictions imposées pour contrôler la propagation du Covid-19, un manque de directives détaillées et une incertitude persistante sur les conditions finales des relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE. “

Mais le directeur général du port de Douvres, Doug Bannister, a déclaré vendredi à l’agence de presse PA qu’il était convaincu que Douvres serait en mesure de gérer toute incertitude.

Il a déclaré: “Douvres a fait ses preuves pour gérer les perturbations de manière efficace et réussie, et nous sommes en mesure de gérer les perturbations et surtout de récupérer la position très rapidement.”

M. Bannister a ajouté que l’augmentation du fret avant le 31 décembre signifie que les premières semaines de 2021 pourraient être plus calmes.