Le drame en cinq parties est la première série télévisée à explorer la crise britannique du sida dans les années 80, mais malgré le sujet dévastateur, Davies consacre également beaucoup de temps aux moments les plus joyeux des personnages. De leurs surnoms à leur dénigrement affectueux les uns des autres, son scénario garantit que les habitants du Palais Rose sont instantanément crédibles en tant que groupe d’amis – avec leurs propres blagues.

Le plus simple d’entre eux est leur habitude de ponctuer les conversations avec “La!” qui change de sens au fur et à mesure que la série avance à travers la décennie et que les personnages vieillissent, mais agit toujours comme un rappel de leur amitié et de leur histoire commune. Le casting de la série semble l’avoir également adopté, beaucoup d’entre eux le tweetant avant la première de la série vendredi soir, et c’est inévitablement depuis l’apparition d’un hashtag.

S’exprimant sur It’s A Sin: After Hours, une série d’accompagnement pour l’émission qui est diffusée sur les réseaux sociaux après la sortie de chaque épisode sur Channel 4, Davies a expliqué qu’il avait enraciné le slogan du groupe dans ses propres expériences en tant que jeune dans le théâtre pour jeunes.

(

La connexion des amis est instantanément crédible grâce au script de Davies

/ Canal 4)

«Je l’ai fait en tant que petit enfant du camp à Swansea», a-t-il révélé. «Moi et ma bande de copains, quand nous étions adolescents, nous appartenions tous au même théâtre pour jeunes et c’était une de nos blagues.

“Là [are] certaines personnes que je n’ai pas vues depuis des années pourraient regarder ça et dire: «J’avais l’habitude de faire ça, j’y allais, La! J’adorerais savoir comment ils expliquent cela à leurs femmes.

«Je l’ai mis parce que c’est ainsi que fonctionnent les groupes d’amis et je ne pense pas que vous le voyez assez souvent à la télévision et dans les films», a-t-il ajouté.

«Les groupes de personnes qui passent beaucoup de temps ensemble et qui ont ces blagues, ces codes et ces in-blagues, ils pourraient avoir une drôle de façon de se dire merci, ou de petits surnoms les uns pour les autres, comme cela féminise les noms des uns et des autres ce que nous faisions tous en tant que petits gosses homosexuels dans les années 1980.

en relation

Notant le changement de ton des «La!» Dynamiques des épisodes d’ouverture à la tristesse qui s’installe plus tard, Davies a ajouté: «Au fil de la décennie, elle s’épuise en fait, comme le font les blagues, on l’oublie un peu, mais je voulais faire ça pour qu’ils se sentent un peu plus réels.

It’s A Sin continue sur Channel 4 à 21h le vendredi; tous les épisodes peuvent être diffusés sur All4