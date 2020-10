La saga complète de Rocky fait ses débuts sur Netflix et les fans deviennent fous | AP

Après tant de plaidoyers et une longue attente, enfin tous les films de Rocheux Ils sont sur la plate-forme de streaming Netflix, ce qu’il a bien sûr rendu fous les fans de la saga.

Il ne fait aucun doute que mois après mois, le Netflix Il nous surprend de plus en plus car il nous apporte des séries ou des films à apprécier dans le confort de notre maison et cette fois il nous a impressionnés avec la première de la saga cinématographique historique, “Rocky” faisant son arrivée avec son spin-off “Creed «Qui a deux films à son actif.

Rocheux Balboa est l’un des personnages les plus emblématiques du cinéma nord-américain et mondial, depuis son premier film en 1976, un personnage mettant en vedette Sylvester Stallone.

En fait, ce succès fut tel qu’il réussit à remporter trois Oscars: meilleur film, meilleur acteur et meilleur montage; surpassant d’autres films qui deviendraient des classiques comme “Taxi Driver” ou “All the President’s Men”.

Le film est rapidement devenu une saga avec la sortie de «Rocky II» (1979), «Rocky III» (1982), «Rocky IV (1985)», «Rocky V» (1990) et enfin «Rocky Balboa». année 2006.

Puis en 2015 le premier spin-off de la saga “Creed” qui traite de la façon dont le personnage de Rocheux Entraîne Adonis Creed en tant que boxeur, Adonis est le fils d’Apollo, l’un de ses rivaux et amis dans les premiers films, le rôle principal est joué par Michael B. Jordan et a déjà une suite “Creed II” de l’année 2018.

Comme prévu, des milliers de fans de la saga ont partagé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux, transformant rapidement l’actualité en tendance en partageant quelques photos, vidéos, gifs et mèmes à ce sujet.

Il est à noter que le personnage créé et joué par Sylvester Stallone a su gagner l’affection de millions de personnes en faisant appel à une palette de vertus telles que l’effort, la persévérance, la noblesse et l’honnêteté intellectuelle.

De plus, la série de films a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde grâce à son incroyable succès.

Rocheux Balboa est un petit boxeur dont la vie semble aller nulle part, il travaille tous les jours comme agent de recouvrement pour un prêteur et se bat dans des clubs de mauvaise qualité pour de bas salaires, où il est moqué et blessé en affirmant qu’il n’est plus. Qu’un clochard, en particulier l’entraîneur de gym, Mickey Goldmill.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Le film est basé sur le combat entre Muhammad Ali et Chuck Wepner qui a rapporté plus de 115 millions de dollars rien qu’aux États-Unis et a reçu 3 Oscars, catapultant Stallone à la gloire.

Les poings et les combats si forts ont donné à Sylvester Stallone le titre de “Cimental italien”, reconnaissance donnée tout au long des 5 films et pendant lesquels l’acteur a joué dans des batailles difficiles contre différents boxeurs qui lui donneraient une plus grande reconnaissance en tant que tel. des meilleurs boxeurs.

Dans le quatrième film, la vie de l’acteur était sérieusement en danger et le même acteur a détaillé l’une de ces anecdotes révélatrices en avouant que lors de l’enregistrement d’un combat avec Dolph Lundgren, il avait mis sa vie en danger.

“En raison des coups violents, il a estimé qu’il pouvait perdre la vie”, a déclaré une source.

J’ai dit ‘Pourquoi ne le faisons-nous pas? Essayez de m’assommer, de me frapper aussi fort que possible. Et la prochaine chose dont je me souviens, c’est d’être à bord d’un avion qui m’a emmené aux urgences, où j’ai passé quatre jours avec beaucoup de religieuses autour de moi », se souvient Stallone, qui était également le réalisateur du film.

Cela peut vous intéresser: Sylvester Stallone, sur le point de perdre la vie dans le film Rocky IV