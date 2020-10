Deux mois après la sortie de Fall Guys: Ultimate Knockout, Mediatonic a publié une saison 2 pour son jeu de plateforme coloré de bataille royale. La deuxième saison ajoute de nouveaux contenus et fonctionnalités au jeu, y compris de nombreux costumes et jeux sur le thème de la fantaisie.

La saison 2 de Fall Guys ajoute quatre jeux médiévaux amusants à la rotation, comme un niveau qui vous permet de redimensionner une arène sur le thème du château lorsque vous trouvez un moyen d’atteindre l’objectif final. Mediatonic dit que d’autres rondes sont «bientôt en route». La nouvelle saison introduit un sélecteur de spectacle, une liste de lecture organisée qui permet aux joueurs de choisir les types de parties qu’ils préfèrent jouer dans le jeu, y compris quelques événements à durée limitée.

Image: Devolver Digital

En plus de quelques mini-jeux ajoutés au mélange, la mise à jour ajoute également une fonction de «fête qui tombe», donc lorsque vous êtes dans une file d’attente avec vos amis, vous pouvez tomber ensemble pendant le chargement du jeu.

De nouveaux produits cosmétiques ont également été ajoutés au jeu, notamment des costumes, des émoticônes, des palettes de couleurs et des célébrations. De plus, la version PS4 a maintenant une fréquence d’images plus élevée, exécutant le jeu à 60 images par seconde au lieu de 30 images par seconde.

Fall Guys a été lancé en août et est devenu l’un des jeux les plus populaires sortis ce mois-ci avec plus de 7 millions d’exemplaires vendus sur Steam. C’est actuellement le jeu PS Plus le plus téléchargé de tous les temps, selon Sony. Une version mobile du jeu a été annoncée le mois dernier, mais elle n’arrive qu’en Chine pour le moment.