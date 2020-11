The Queen’s Gambit est devenu un succès instantané lorsqu’il est tombé sur Netflix le 23 octobre. Mais, pour les fans qui espèrent voir une autre saison du drame, vous n’avez peut-être pas de chance. Pour le moment, il n’est pas prévu que The Queen’s Gambit ait une autre saison, et il y a une explication très simple pour expliquer pourquoi.

The Queen’s Gambit se compose actuellement de sept épisodes sur le streamer. Le spectacle met en vedette Anya Taylor-Joy, Harry Melling, Thomas Brodie-Sangster et Marielle Heller, qui ont tous été félicités pour leurs performances dans la série. La série était initialement présentée comme une série limitée, c’est pourquoi il n’y a pas de plans actuels pour la saison 2. The Queen’s Gambit est également basé sur un livre, qui n’a pas de suite. Pour ces raisons, il est peu probable qu’il y ait des épisodes supplémentaires. Cependant, certains des commentaires que les membres de la distribution ont donnés donnent aux fans l’espoir qu’une autre saison pourrait être en route. En particulier, Taylor-Joy a déclaré à Town & Country qu’elle ne serait pas opposée à la reprise du personnage du prodige des échecs Beth Harmon.

«Si j’ai appris quelque chose en étant dans cette industrie, ce n’est jamais dire jamais», a déclaré la star à propos d’une possible saison 2. «J’adore le personnage, et je reviendrais certainement si on me le demandait, mais je pense nous laissons Beth dans un bon endroit. Je pense que le reste de sa vie sera sûrement une aventure aussi, mais dans la quête qu’elle poursuit pour trouver une forme de paix, juste une forme de pouvoir être heureuse avec qui elle est. Je pense que ça se termine dans un bel endroit. Melling, qui joue Harry Beltik, a également déclaré qu’il serait à bord pour une autre saison, comme il l’a dit à Town & Country: “Ce serait bien, non, un Queen’s Gambit, deuxième partie? L’endroit où nous terminons dans la série limitée est l’endroit où nous terminons dans le livre. Je ne sais pas s’il peut y en avoir un autre, mais des choses étranges se sont produites. “

Alors que quelques membres de la distribution seraient en panne pour The Queen’s Gambit Saison 2, le producteur exécutif William Horberg a déclaré qu’ils pourraient finir par laisser l’avenir de la série à l’imagination des fans. Il a dit: «Nous avons eu beaucoup de plaisir à parler de ce qui se passera demain. La dernière scène ressemble à une belle note pour terminer la série, donc je ne sais pas si nous voulons continuer et répondre à cette question. Peut-être pouvons-nous simplement laisser le public imaginer ce qui va suivre. »