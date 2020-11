Dennis Heaton, le créateur de l’émission The Order, a révélé dimanche que Netflix avait débranché la série après seulement deux saisons. La série d’horreur avait été remplie de nombreux rebondissements au cours de ses 20 premiers épisodes. Heaton a partagé sur Twitter qu’il était ravi de réintroduire un personnage dans la saison 3.

Heaton a suggéré que la star de la série, Jack Morton, aurait relancé Alyssa Drake après avoir été mordue à mort par Midnight lors de la finale de la deuxième saison. Tout en disant aux fans de la série que le personnage interprété par Sarah Gray reviendrait, il a laissé entendre que ce ne serait pas dans sa vraie forme, expliquant qu’elle serait «revenue mal». Qu’est-ce qui aurait été différent? Eh bien, Heaton n’est pas entré dans les détails, mais il semble que Alyssa aurait pris un tour complet, «Comme, Pet Sematary a tort. Probablement possédé par Zecchia. Et tout un tas d’autres cadavres revenaient avec elle.

PS – Jack allait vraiment ressusciter Alyssa d’entre les morts, mais elle allait se tromper. Comme, Pet Sematary est faux. Probablement possédé par Zecchia. Et tout un tas d’autres cadavres revenaient avec elle. – Dennis Heaton (@ DennisHeaton2) 14 novembre 2020

L’Ordre a fait ses débuts sur Netflix le 7 mars 2019. Dirigé par un ensemble comprenant Jake Manley, Matt Frewer, Sam Trammell, Katherine Isabelle, Max Martini et Gray, il est devenu l’une des émissions les plus populaires du service de streaming avant son annulation surprise. . L’annonce de Netflix abandonnant la série a même surpris le créateur de l’émission. Dans son tweet qui annonçait la nouvelle, Heaton qualifiait de travailler sur The Order comme l’une des «meilleures expériences» de sa carrière. Avant cela, l’écrivain avait été à l’origine de séries comme Ghost Wars, Motive et Blood Ties. “Malheureusement, nous ne revenons pas, mais je chérirai toujours les souvenirs et les accessoires que j’ai volés”, a déclaré Heaton dans son adieu. ” La deuxième saison a chuté en juin, obtenant une cote d’approbation parfaite de 100% sur Rotten Tomatoes pour les deux saisons.

Bien que cela ne soit pas spécifié, certaines des émissions récentes abandonnées par Netflix étaient le résultat de la pression que COVID-19 a exercée sur l’industrie. Ceux-ci incluent GLOW, The Society et I Am Not Okay With This au cours des derniers mois. Depuis le début de la pandémie, des émissions à travers le spectre ont été affectées d’une manière ou d’une autre par le virus, devenant même une partie du scénario, comme c’est le cas dans certaines des plus grandes émissions comme This Is Us et Grey’s Anatomy.

Les deux saisons sont disponibles pour être diffusées sur Netflix.