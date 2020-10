La saison 3 de Yellowstone est sur le point d’être disponible pour un tout nouveau public, car la série dramatique arrivera à Peacock en novembre. Selon Deadline, la saison 3 de l’émission à succès Paramount Network fera ses débuts sur Peacock le 22 novembre. Le point de vente a également noté que Peacock est le service de streaming exclusif pour Yellowstone aux États-Unis.

Yellowstone met en vedette Kevin Costner dans le rôle du patriarche de la famille Dutton, John Dutton. Sa famille contrôle le plus grand ranch de bétail contigu aux États-Unis. Les co-stars de la série incluent Wes Bentley, Cole Hauser, Luke Grimes, Danny Huston, Kelly Reilly, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White et Gil Birmingham. Après la finale de la saison 2 de l’émission, Grimes – qui joue Kayce Dutton – s’est entretenu exclusivement avec PopCulture.com et a partagé ce à quoi ses fans pouvaient s’attendre de la saison prochaine. “Je pense que la saison 3 est très différente, comme vous le savez, c’est juste une sorte de collection de choses qui arrivent à ces personnages, mais c’est en quelque sorte le génie de Yellowstone”, a-t-il déclaré.

“Comme un retour à la façon dont la télévision était autrefois tout en satisfaisant le goût du public contemporain pour les stars de cinéma, le contenu classé R et la portée cinématographique.” Découvrez où @yellowstone a atterri sur notre liste des 100 meilleurs spectacles: https://t.co/wTp4zDt8Vn pic.twitter.com/pbCgpP5VZI – TV Guide (@TVGuide) 2 octobre 2020

“C’est comme si ça changeait de vitesse et à tour de rôle, et parfois c’est intense, violent et fou, et parfois c’est poétique, et les moments sont plus subtils”, a ajouté Grimes. “Il évolue et se transforme toujours en quelque chose d’autre. Je pense que vous obtiendrez la même chose avec la saison 3.”

Grimes a ensuite comparé les saisons précédentes de la série, expliquant: “La saison 2 était incroyablement différente de la saison 1, et la saison 3 est tout aussi différente de la saison 2. Au cœur de tout cela se trouvent tous ces personnages dont vous êtes tombé amoureux avec et cette famille pour laquelle nous sommes en quelque sorte enracinés. Je pense qu’une fois que vous êtes et qu’une fois que vous êtes investi dans ces personnes, comme les endroits où (le créateur de la série Taylor Sheridan) peut aller avec l’écriture et le voyage emmène-nous … il n’y a pas de limite aux frontières. “

La nouvelle de la saison de Yellowstone frappant Peacock survient après qu’il a été révélé que l’émission pourrait être en train de changer de format dans les saisons à venir. Cela est dû au fait que Paramount Network se prépare à changer de nom en Paramount Movie Network et à orienter sa programmation vers des films plutôt que vers des émissions de télévision. Cependant, il a été clairement précisé que Yellowstone ne va nulle part, il pourrait juste commencer à présenter des épisodes plus longs, éventuellement diffusés dos à dos.