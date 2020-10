Netflix a trouvé un vrai gagnant quand il a décidé de reprendre le thriller You, après que son réseau d’origine, Lifetime, ait renoncé à son droit après sa première saison. Le géant des services de streaming a lancé la deuxième saison en décembre dernier auprès d’un nombre impressionnant de téléspectateurs, et avec sa troisième saison en cours de production, il vise à la porter à un autre niveau.

Mercredi, Deadline a appris que Scott Speedman, de la renommée Animal Kingdom, serait amené au casting pour ce qui est considéré comme un «rôle récurrent majeur». Il rejoindra les goûts de Penn Badgley, qui a joué le rôle du personnage principal de la série, Joe Goldberg, et de l’évasion de la saison deux, Victoria Pedretti. Deadline décrit son personnage, qui s’appelle Matthew, comme un «PDG prospère». Son rôle le voit servir à la fois de père et de mari qui a une aura «mystérieuse» à son sujet et qui semble avoir beaucoup plus à l’intérieur que ceux qui l’entourent ne le pensent.

La nouvelle saison verra d’autres nouveaux visages dans la distribution principale avec Speedman. Vous aviez déjà amené Travis Van Winkle de The Last Ship et Shalita Grant de NCIS: New Orleans. Le personnage du premier s’appellera Cary, qui apporte sa richesse et son charisme au monde. Selon le rapport de Deadline, son personnage se rapproche de Joe de Badgely. Quant à Grant, elle jouera Sherry, qui est connue en ligne pour être un “Momfluencer” et se lie d’amitié avec Pedretti’s Love, bien qu’il puisse y avoir des obstacles sur la route.

Le 14 janvier, Netflix n’a pas tardé à annoncer que la série avait été reprise pour une autre saison. Comme ses prédécesseurs, le troisième opus comprendra 10 épisodes et verra les deux co-créateurs, Sera Gamble et Greg Berlanti, de retour aux commandes. Quant au moment où les fans de la série peuvent s’attendre à voir la troisième saison, ils devront attendre un peu plus longtemps que d’habitude car elle ne sera prête qu’en 2021. Aucune date ou mois spécifique n’a été donné. Gamble a annoncé en février que la production avait commencé, mais au milieu de la pandémie de coronavirus, la plupart d’Hollywood a connu soit un arrêt soit un ralentissement en termes de rapidité avec laquelle les choses peuvent être travaillées.

Vous avez fait ses débuts en 2018 sur Lifetime mais cela n’a pas pris la vie qu’il a maintenant jusqu’à ce que la première saison soit mise sur Netflix. Après avoir vu sa réception, Netflix a fini par récupérer la série de Lifetime.