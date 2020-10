Exclusif

La pandémie de coronavirus a stoppé la plupart des productions télévisuelles et cinématographiques, mais “Jersey Shore: Family Vacation” n’en fait pas partie … alors que le gang a traversé une bulle.

Pauly D, Vinny, Ronnie, JWOWW, Deena, Angelina et La situation a réussi à tourner la saison 4 … qui débutera sur MTV avec des épisodes consécutifs le 19 novembre. Cette saison est unique en ce qu’elle inclura également les membres de la famille élargie du casting qui resteront dans la bulle avec eux. D’où le nouveau titre … “Jersey Shore ‘Bring the Family’ Vacation.”

On nous dit que tout le casting et l’équipe ont tourné au Nevada, prenant le contrôle d’un complexe entier pour créer une bonne vieille «bulle de rivage». La production a respecté les exigences locales, étatiques et fédérales en matière de santé et de sécurité COVID-19 pour y parvenir.

Il sera intéressant de voir comment la saison 4 se déroulera après la fin explosive de la saison précédente. Les vrais GTL-ers se souviendront de Snookie apparemment quitter le spectacle … suite au drame de mariage d’Angelina et au soi-disant «discours entendu» dans le monde entier ». Pour faire court, Snookie, Deena et JWOWW ont pris des photos d’Angelina en lui portant un toast … À SON MARIAGE !!!

Il semble que la saison 4 sera centrée sur les gars qui tentent de réunir les femmes de «Jersey Shore».

Bonne chance, les gars !!!