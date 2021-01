T

a nouvelle saison de Formule 1 a été retardée d’une semaine et va maintenant commencer à Bahreïn après le report du Grand Prix d’Australie en raison de la pandémie de coronavirus.

Le traditionnel lever de rideau du calendrier à Albert Park à Melbourne était prévu pour le 21 mars mais aura désormais lieu en novembre, tandis que le Grand Prix de Chine a également été reporté en raison des restrictions de voyage de Covid mais n’a pas reçu de nouvelle date dans l’état actuel des choses.

La saison débutera avec le Grand Prix de Bahreïn le 28 mars à Sakhir, moins de quatre mois après que le même site ait organisé deux courses dans le cadre de la saison 2020.

Une course a été ajoutée sur la piste d’Imola en Italie le 18 avril, une semaine après la date prévue du GP de Chine. Il y a un créneau vacant le 2 mai, avec le circuit de Portimao au Portugal parmi les principaux candidats pour ce week-end.

“Les discussions avec le promoteur et les autorités chinoises sont en cours avec la possibilité de reporter la course plus tard dans la saison si possible.” F1 a déclaré dans un communiqué. Il n’y a pas de date de sauvegarde évidente dans le calendrier. Les courses de la seconde moitié de la saison sont organisées consécutivement en blocs de trois semaines, ce qui met à rude épreuve le personnel de l’équipe.

en relation

Reporter le Grand Prix d’Australie signifie déjà repousser la fin de saison à Abu Dhabi d’une semaine au 12 décembre. Le calendrier reste à 23 courses, le plus jamais vu.

Martin Pakula, le ministre du Tourisme et des événements majeurs du gouvernement de l’État de Victoria qui soutient la course de Melbourne, a déclaré que c’était une décision sensée qui pourrait potentiellement impliquer la participation de fans internationaux. Ce n’est que si les frontières de l’Australie rouvrent à temps.

“C’est la bonne décision et nous remercions la direction de la Formule 1 pour sa coopération dans l’établissement d’un nouveau calendrier”, a-t-il déclaré. “Le Grand Prix d’Australie de Formule 1 est l’un des grands événements au monde et nous veillerons à ce qu’il puisse se dérouler en toute sécurité et avec succès en novembre.”

Rapports supplémentaires par AP.