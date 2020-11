T

a Blackpool Tower Ballroom a reçu 764 000 £ du gouvernement dans le cadre de son programme de soutien pour les arts.

L’argent sera utilisé pour payer les travaux de réparation du plafond en plâtre de la salle de bal.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: «La salle de bal de la tour de Blackpool est un lieu emblématique de la danse britannique depuis plus d’un siècle.

(

La tour de Blackpool

/ PA)

«Le Fonds pour le rétablissement de la culture aidera à restaurer cette magnifique salle de bal afin qu’elle puisse être appréciée pour les générations à venir.

«C’est une ville chargée d’histoire de la danse de salon et un endroit où tout le monde espère danser un jour.

«Pour moi, j’ai remporté mes trois championnats latins professionnels britanniques à Blackpool, des titres que je chéris.

«Je suis ravi d’apprendre l’investissement du gouvernement pour aider à la restauration de l’une des salles de bal historiques de Blackpool, qui abritent toutes les souvenirs et l’histoire de l’industrie de la danse de salon.

Duncan Wilson, directeur général de l’organisation patrimoniale Historic England, a déclaré: «La salle de bal de la tour de Blackpool a joué un rôle extrêmement important dans l’histoire et la culture populaire de notre pays depuis plus de 125 ans, en tant que point de repère de l’architecture et du tourisme balnéaires britanniques, placez-le dans le cœur de la nation en tant que lieu emblématique de la télévision Strictly Come Dancing.

«En ces temps difficiles, notre héritage commun est plus important que jamais.

«Ce financement vital permettra d’effectuer des réparations essentielles, de prouver un emploi à des artisans qualifiés et de garantir que nous préservons cette salle de bal très appréciée pour que tout le monde puisse en profiter, maintenant et à l’avenir.