En ce qui concerne les jeux pack-in, Astro’s Playroom peut ne pas sembler si excitant au début. Ce n’est pas un classique instantané comme un Super Mario fourni, ni quelque chose avec l’attrait évident de Wii Sports. Mais Sony a pris une décision intelligente en donnant Astro à tous les propriétaires de PS5: cela pourrait bien être la vitrine idéale pour le nouveau contrôleur DualSense de la console.

Le jeu lui-même est un jeu de plateforme 3D assez simple, mais qui respire le charme. Tout est lumineux et coloré, et il y a plein de petites animations amusantes. Si vous laissez Astro seul pendant trop longtemps, il sortira un PSVR et commencera à jouer seul. (Si l’adorable personnage robotique semble familier, c’est parce qu’il a également joué dans le titre PSVR Astro Bot: Rescue Mission, un autre jeu conçu pour présenter un nouveau matériel.)

Tout se déroule dans un monde retrofuturiste divisé en plusieurs niveaux, mais pour cet aperçu, je ne parlerai que du premier, appelé «Cooling Springs».

Aussi mignon que tout soit, il semble au départ générique. Vous commencez sur une plage en collectant des pièces, en sautant et en frappant des ennemis avec vos petits poings de robot. Tout est très paisible et charmant; les dauphins mécaniques nagent dans l’eau et vous pouvez frapper des ballons de plage. Plus tard, vous passerez à d’autres domaines thématiques comme un hôtel robotique et une région arctique gelée. Ce n’est pas particulièrement difficile, mais il y a un ton vraiment ludique. Vous passerez du temps à glisser sur des rampes glacées, à sauter des plongeoirs et à patiner autour des ennemis. Il y a toutes sortes d’oeufs de Pâques classiques sur PlayStation (que je ne vous gâterai pas pour le moment).

Mais la chose la plus intéressante à propos de la salle de jeux d’Astro n’est pas la façon dont elle joue – c’est ce que l’on ressent. Le nouveau contrôleur DualSense de Sony est sa plus grande refonte de manette de jeu depuis qu’il a introduit des baguettes doubles au milieu de la vie de la PlayStation originale. Et deux des caractéristiques de la vitrine concernent toutes les sensations: il y a des déclencheurs à l’arrière avec un retour haptique et une tension variable, et le contrôleur a des vibrations beaucoup plus subtiles. Les deux sont exposés dans la première étape d’Astro.

Les vibrations sont perceptibles presque immédiatement et la variété est assez incroyable. Vous pouvez sentir des morceaux de sable craquer quand Astro marche sur une plage, il y a un plop lourd lorsque vous sautez dans l’eau et une tension satisfaisante lorsque vous tirez sur un élastique. J’ai particulièrement aimé la région plus froide où vous pouvez réellement sentir le frisson d’Astro. Ce qui est remarquable, c’est à quel point ils se sentent tous distincts. Chaque sensation est accompagnée d’un effet sonore du haut-parleur intégré du DualSense, et lorsque vous combinez les sensations physiques et audio, l’expérience devient encore plus immersive.

Il en va de même pour les nouveaux déclencheurs haptiques. Normalement, les boutons R2 et L2 fonctionnent comme des boutons normaux, mais lors de certaines séquences, ils offrent un retour sous forme de tension. Essentiellement, il y a deux états à la pression du bouton; vous pouvez facilement appuyer à mi-course, mais une pression complète nécessite un peu plus de force. À titre d’exemple, dans le niveau d’ouverture d’Astro, il y a des séquences de défilement latéral où le bot saute dans une combinaison mécanique à ressort. (Ne demandez pas.) Pour faire un petit saut, vous appuyez sur la gâchette à mi-course, mais pour lancer sur l’écran, vous devez la tirer complètement vers le bas. Cela fait de grands sauts d’autant plus satisfaisants que vous devez ajouter une force supplémentaire.

Le niveau utilise également d’autres fonctionnalités du contrôleur. Vous pouvez souffler dans le micro pour faire tourner un ventilateur, utiliser le pavé tactile pour déplacer une fermeture à glissière, et il y a les commandes de mouvement préalables. Aucun de ceux-ci n’est nouveau comme les vibrations et les déclencheurs haptiques, mais c’est en fait assez impressionnant le nombre de choses que Sony a entassées dans cette manette de jeu.

Bien sûr, il est impossible de savoir comment les choses se passeront pour le DualSense. Astro’s Playroom est un adorable petit jeu rendu d’autant plus charmant grâce à ces nouvelles fonctionnalités. Mais il a également été conçu explicitement pour en profiter. Wii Sports était incroyable, mais seuls quelques jeux Wii rendaient les commandes de mouvement aussi convaincantes.

À l’heure actuelle, il n’est pas clair si d’autres jeux et développeurs profiteront de DualSense de la même manière. Comme HD Rumble sur la Nintendo Switch, ils pourraient finir par être un gadget oublié. Mais dans le cas de la salle de jeux d’Astro, c’est au moins un gadget incroyablement amusant – et qui devrait rendre les nouveaux propriétaires de PS5 très heureux lorsque la console sera lancée le 12 novembre.