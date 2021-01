M

La plupart des clubs de lecture me laissent grincer des dents face à leurs choix, mais sur la base des quatre premiers romans de la duchesse de Cornouailles, elle a choisi de lancer sa salle de lecture sur Instagram, j’y suis!

Camilla a sélectionné quatre romans décents et sans controverse. Comme on peut s’y attendre d’un senior royal, ses choix sont confiants, et ni avant-gardistes ni révélateurs de vertu, mais en même temps, il y a de la variété, ce qui suggère qu’elle est une lectrice avec un intérêt sincère pour la littérature et les goûts catholiques. Aucune case cochée ici.

Choisir le miroir et la lumière de Hilary Mantel, la conclusion acclamée de la trilogie Wolf Hall, suggère qu’elle n’est pas du tout perturbée par le fait qu’elle n’a pas réussi à figurer sur la liste restreinte de Booker de cette année, malgré sa popularité, c’est donc une déclaration de confiance en soi. .

Son deuxième choix, Restless de William Boyd, un thriller d’espionnage amusant et adapté aux femmes mettant en vedette une jeune femme qui découvre que sa mère était une espionne pendant la Seconde Guerre mondiale, a été publié il y a quatorze ans et a remporté le prix Costa cette année-là. Encore une fois, Camilla ne se sent pas obligée de choisir quelque chose de nouveau.

Where the Crawdads Sing, une histoire luxuriante et agréable sur une recluse sauvage grandissant dans les marécages de Caroline du Nord par Delia Owens, est l’une de ces bêtes rares: le début qui décolle et ne s’arrête pas. Il figure dans les palmarès des best-sellers depuis deux ans maintenant, s’est vendu à plus de sept millions d’exemplaires et en vendra sans aucun doute beaucoup plus. J’ai eu l’intention de le lire et cela me stimule.

L’Apprenti de l’architecte d’Elif Shafak, sur un garçon de 12 ans qui se lie d’amitié avec un bébé éléphant – qui doit être envoyé en cadeau au sultan, combine une chaleur émotionnelle et des idées complexes avec une riche histoire ottomane. Encore une fois un choix intelligent et sophistiqué.

J’ai déjà hâte de voir ce qu’elle choisira ensuite.