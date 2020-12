La santé du compositeur et chanteur mexicain Armando Manzanero, icône du boléro, progresse de manière satisfaisante après avoir été hospitalisée il y a une semaine et intubée avec le covid-19, a rapporté ce vendredi son bureau de presse.

La fréquence cardiaque continue de baisser, confirmant qu’elle se stabilise. Restauration de la fonction pulmonaire. Les progrès de son état de santé se poursuivent », ont indiqué ses publicistes dans un communiqué.

Manzanero, 85 ans, a été hospitalisé le 17 décembre après avoir été testé positif pour le nouveau coronavirus et présentant une toux et une faible oxygénation. Six jours plus tard, il a été intubé pour recevoir une assistance de ventilation mécanique «avec le plein consentement», selon les rapports de ses agents.

Ces derniers jours, le bolériste avait été honoré en personne par le gouvernement du Yucatan avec l’ouverture d’un musée dédié à sa vie et à son œuvre.

Mais quand il est retourné à Mexico, Manzanero a commencé à tousser, selon les déclarations de son épouse, Laura Elena Villa.

Né dans l’état du Yucatán (est), Manzanero est l’un des compositeurs les plus emblématiques de la musique mexicaine contemporaine, créateur de “Somos novios” et “Avec vous appris”, interprété par lui-même et par divers artistes, tels que Luis Miguel et Alejandro Fernández.

Manzanero est largement connu en Amérique latine et en 2014, il est devenu le premier Mexicain à recevoir un Grammy Award honorifique pour sa carrière.

Septembre dernier a donné un concert virtuel avec le rocker vétéran Alex Lora, leader du groupe El Tri, et l’auteur-compositeur-interprète pop Aleks Syntek.

Par: Excelsior