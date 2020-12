Le compositeur et chanteur mexicain Armando Manzanero, une icône du boléro, se rétablit de manière satisfaisante après avoir été hospitalisé jeudi avec le covid-19, a rapporté samedi son bureau de presse.

«Il est stable, de très bonne humeur (…). Son oxygénation a déjà augmenté, ce qui inquiétait les médecins, mais cela se passe très bien », indique un bref message publié par la presse du compositeur.

Manzanero, 85 ans, a été hospitalisé après avoir été testé positif au covid-19 et présentant une toux et une faible oxygénation.

Né dans l’état du Yucatán (est), Manzanero est l’un des compositeurs les plus emblématiques de la musique contemporaine mexicaine, créateur de «Somos novios» et «Contigolearned», interprétés par lui-même et divers artistes, tels que Luis Miguel et Alejandro Fernandez.

Villa a expliqué que la semaine dernière, ils se sont rendus au Yucatán et à leur retour à Ciudad de Mexique Manzanero se mit à tousser. On ne sait toujours pas où la contagion pourrait se produire et elle-même a été testée négative pour la covid-19.

La capitale et l’État voisin de Mexique Ils ont été déclarés en alerte rouge vendredi alors que les infections et l’occupation des lits d’hôpitaux destinés au covid-19 augmentaient.

Excelsior