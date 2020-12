Le restaurant La Scala de Beverly Hills fait marche arrière après que le mot a été annoncé à propos de leurs invitations pas si secrètes à un shindig de New York – disant que le texte d’invitation était foiré, et que cela ne se produisait que SI l’État et le comté donnaient le feu vert.

Le compte IG de La Scala a publié une nouvelle déclaration traitant du contrecoup qu’ils ont reçu depuis que les photos de leurs invitations ont été publiées en ligne … et ils s’excusent pour le malentendu, tout en disant aux gens qui sont scandalisés de le pousser un peu.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Voici ce que l’invitation DEVRAIT AVOIR dit … “L’interdiction de dîner expirant le 28 décembre, nous espérons reprendre une sorte de service à table et nous envisageons de prendre des réservations pour le réveillon du Nouvel An. Si c’est quelque chose que vous seriez Si vous êtes intéressé, veuillez nous en informer. Si vous y êtes autorisé, et s’il y a suffisamment d’intérêt, nous vous contacterons pour garantir une réservation. “

Joyeux Noël à tous! L’emplacement de La Scala à Beverly Hills range ces invitations à un dîner de réveillon du Nouvel An en salle dans leurs sacs à emporter: «Veuillez garder cela discret, mais dites à tous vos amis.» 💀💀💀 pic.twitter.com/hu4cJGYxce – Alissa Walker (@awalkerinLA) 25 décembre 2020 @awalkerinLA

C’est très différent de ce fait sur papier à la fin. Rappelez-vous, l’invitation jouait comme une chose interdite des années 20 … qui comprenait le mot «speakeasy», suggérant que leurs plans étaient sur le DL. La Scala dit que c’était une erreur et que l’écrivain essayait juste de s’amuser. Ils insistent sur le fait qu’ils n’avaient pas l’intention de faire quoi que ce soit d’illégal.

Avec leur intention éclaircie, La Scala dit aussi … “Si vous pouvez trouver un reproche à cela, il n’y a rien de plus à dire. Aucun mal n’était fait.” Ils disent aussi que bien qu’ils soient un établissement célèbre … ils ne sont aussi qu’une entreprise locale qui essaie de joindre les deux bouts dans les moments difficiles.

LIVE NOW: Governor @GavinNewsom fournit une mise à jour sur la réponse de l’État à la pandémie # COVID19. https://t.co/Gw9YZgArZP – Bureau du gouverneur de Californie (@CAgovernor) 28 décembre 2020 @CAgovernor

Le seul problème avec la pensée de La Scala est qu’ils avaient peut-être trop d’espoir que les choses reviendraient à la normale de sitôt.

En réalité, Gov. Newsom vient de dire aujourd’hui que l’ordre de séjour à la maison à l’échelle de l’État (qui interdit les repas en plein air / à l’intérieur) sera probablement prolongé dans les zones les plus durement touchées de l’État – y compris le comté de LA, où la capacité disponible de l’USI est proche de zéro pour cent.