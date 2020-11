La scène rejoint les voix de María Felix et Michael Jackson | Instagram

Un grand moment est devenu viral grâce à une vidéo qui a circulé ces derniers jours où les voix de María Félix et Michael Jackson ils ont rejoint sur scène.

La vidéo qui a circulé a été un instant où deux grandes figures se sont rencontrées dans l’une des présentations du “roi de la Pop“il y a plus de 40 ans.

Deux des grandes figures représentatives du Mexique et des États-Unis ont partagé leurs voix dans l’un des moments où l’artiste légendaire Michael Jackson a ravi ses fans dans l’un des concerts.

Le moment faisait partie d’une tournée que l’artiste rappelé a fait à travers “Tierra Azteca” au bras de son célèbre groupe “Le Jackson 5«Là où il a commencé sa grande carrière.

La rencontre a eu lieu en 1976, à cette époque, le groupe jouissait d’une certaine popularité et ils ont fait une présentation à Mexico, en présence de la première actrice du “Cine de Oro” mexicain.

À l’époque, Maria Felix, mieux connue sous le nom de “La Doña”, était à son siège au premier rang, profitant de l’atmosphère qui existait à ces moments-là, tandis que Michael Jackson, qui interprétait “Dancing Machine”, s’approchait du public pour l’aider à chanter.

Après avoir fait le tour du micro avec plusieurs personnes, il arrive à l’endroit où se trouvait la dame, donc l’histrionique n’a eu d’autre choix que de participer, malheureusement elle éclate de rire avec les gens qui étaient autour d’elle et qui ont également dû interagir avec lui. artiste, selon les images de l’enregistrement.

María Félix ou “María Bonita” comme l’a nommée le compositeur Agustín Lara, alors âgée de 62 ans, elle était déjà considérée comme l’une des figures les plus importantes du Mexique pour ses contributions mémorables au cinéma national.

De même, elle était assidue à assister à tous les événements de grande importance à Mexico et à cette époque la révélation de la figure musicale de Jackson a conduit la star des écrans à assister au décollage de la future idole de la musique pop.

Il est à noter que “The Jacksons five” était composé de la dynastie Jackson, du chanteur Michael Jackson et de ses frères Jackie, Tito, Jermaine et Marlon.

Aussi appelé au début “Les frères Jacksons“Il se composait des cinq enfants aînés de Katherine et Joseph Jackson, qui était en charge de fonder le groupe en 1962 où il a également assumé la tâche d’être leur représentant.

Le groupe englobait des genres tels que la pop, la soul, le funk, le pop rock et le disco et après plusieurs succès, ils sont devenus l’un des groupes les plus célèbres de leur époque.

Les interprètes de “I Want You Back”, “ABC”, “The Love You Save” et “I’ll Be There”, parmi tant d’autres, ont mis l’ambiance sur chaque scène qu’ils ont jouée et le Mexique n’a pas fait exception.

Le quintette est arrivé dans les locaux de Televisa pour donner un échantillon du grand talent provoquant tout un buzz parmi le public présent dans lequel se trouvait la “diva du film”.

Ce fut un moment mémorable malgré le fait que “La Doña” eut le regret de chanter une partie de la chanson interprétée par le “King of Pop” qui n’avait que 18 ans à l’époque où il vivait l’une des scènes qui marquerait l’essor de sa carrière au niveau mondial.

Quelques instants avant la vidéo d’environ sept minutes, le groupe était également accompagné de sa propre famille que le jeune artiste a présenté quelques instants avant leur présentation.

Katherine Jackson, la mère de Michael, ses petites sœurs, “La Toya” et Janet Jackson, respectivement 20 et 10 ans, qui étaient également au premier rang et ont été applaudies quand elles se sont levées.