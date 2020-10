HISTOIRES CONNEXES

Le débat vice-présidentiel de mercredi soir mettra plus de 12 pieds de distance plus deux couches de plexiglas entre le titulaire Mike Pence et le challenger Kamala Harris, comme le confirment les premières photos de la mise en scène.

Les mesures de précaution supplémentaires pour le débat des vice-présidents – qui commence à 9 / 8c, tenu à l’Université de l’Utah à Salt Lake City – viennent dans le sillage du président Donald Trump lui-même ainsi que de nombreuses personnes de son cercle intime testées positives pour le coronavirus au cours de la semaine dernière environ. (Trump a été libéré du Walter Reed Medical Center lundi, après s’être enregistré samedi pour un traitement et une observation.)

La Commission sur les débats présidentiels a déclaré que les protocoles de sécurité pour le débat de mercredi soir entre les vice-présidents comprennent les tests COVID-19 sur place et l’utilisation de masques; ceux qui ne portent pas de masque seront escortés (alors que lors du premier débat présidentiel, les participants qui ont refusé de porter un masque ont été autorisés à rester assis).

Lors du premier débat présidentiel, tenu le 29 septembre, le président Trump et le candidat démocrate Joe Biden se trouvaient à six pieds l’un de l’autre, debout sur des podiums et ne portant aucun masque.

Depuis lors, le diagnostic positif de coronavirus de l’aide de campagne de Trump, Hope Hicks, a été rapporté le 1er octobre par Bloomberg News. Le lendemain matin, le président Trump a annoncé ses résultats de test positifs et ceux de la première dame Melania Trump, bien que l’on se demande quand les deux ont appris pour la première fois leurs diagnostics. Le sénateur Mike Lee, le sénateur Thom Tillis, le directeur de campagne de Trump Bill Stepien, l’ancien conseiller de Trump Kellyanne Conway, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le président de l’Université Notre Dame, le révérend John I. Jenkins, ont également été testés positifs pour le COVID-19, après avoir visité le Maison Blanche le 26 septembre pour la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. (Barrett elle-même aurait contracté le coronavirus au cours de l’été, mais s’est rétablie.)

Le 5 octobre, l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany a été testée positive au COVID-19, tout comme les assistants de communication de la Maison Blanche Chad Gilmartin (le beau-cousin de McEnany via son mari / lanceur de la MLB Sean Gilmartin) et Karoline Leavitt.

En outre, Nicolas Luna (l’homme du corps du président Trump), la présidente du RNC Ronna McDaniel, deux journalistes qui couvrent / travaillent à la Maison Blanche, et au moins un membre du personnel de la Maison Blanche qui siège dans la zone «presse inférieure» de l’aile ouest ont tous testé positif la semaine dernière.

La photo ci-dessus a été partagée sur Twitter par Geoff Bennett, correspondant de NBC News à la Maison Blanche.