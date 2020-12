ESPN est sur le point d’être la maison exclusive du football et du basket-ball de la SEC. Jeudi, ESPN et la SEC ont annoncé avoir conclu un accord de 10 ans à partir de 2024 qui fera du réseau le détenteur des droits exclusifs pour le football et le basketball masculin. Cet accord signifie que la SEC cessera de diffuser des matchs sur CBS après la saison 2023.

Ce nouvel accord est né d’une base solide entamée il y a près de 25 ans et reflète désormais une vision partagée de l’avenir avec la SEC, commissaire [Greg] Sankey et leurs institutions membres, “Jimmy Pitaro, président, ESPN et contenu sportif, a déclaré dans un communiqué.” Avec tous les jeux de la conférence sous l’égide d’ESPN et en ajoutant ABC et ESPN + à nos canaux de distribution, ESPN aura une flexibilité de planification complète, résultant en une exposition maximale et en ajoutant des avantages significatifs pour les écoles et les fans de la SEC. “

L’accord fournit à ESPN et à ABC 15 matchs de football de premier plan, y compris le match de championnat SEC et des jeux de rivalité tels que Floride contre Géorgie. ABC diffusera également un match de la SEC chaque semaine, y compris un coup d’envoi en fin d’après-midi. Le réseau aura également la possibilité de présenter un jeu SEC pour le Saturday Night Football d’ABC. Le championnat SEC sera diffusé sur ABC dans la tranche horaire de fin d’après-midi.

“C’est un jour important pour la Conférence du Sud-Est et pour l’avenir de nos institutions membres. Notre accord avec ESPN renforcera considérablement notre capacité à soutenir nos étudiants-athlètes dans les années à venir et à enrichir davantage l’expérience du jour du match pour les fans de la SEC. dans le monde entier », a déclaré le commissaire de la SEC, Greg Sankey. “L’un de nos principaux objectifs était d’améliorer le processus de programmation de la télévision de manière à profiter à nos étudiants, entraîneurs, anciens élèves et fans. En travaillant en collaboration avec ESPN, nous avons pu obtenir un accord qui inclut plus de temps pour de nombreux matchs. des annonces à temps, et modernise à bien des égards le processus de programmation du football universitaire. “

Cette décision profite également au côté streaming d’ESPN. Avec cet accord, ESPN + aura le droit de diffuser un match de football sans conférence et deux matchs de basketball masculin sans conférence par école SEC chaque saison. ESPN entretient déjà une relation solide avec la conférence grâce au réseau SEC. CBS a actuellement le droit de diffuser le meilleur match de football SEC de la semaine et le match de championnat de la conférence.