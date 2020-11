Des milliers de partisans du président Donald Trump sont descendus à Washington, DC samedi matin dans le cadre de la marche Million MAGA. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a affirmé que “plus d’un MILLION” de manifestants se sont présentés, bien que les journalistes qui étaient au rassemblement estiment qu’il y en a eu beaucoup moins que ceux qui se sont présentés. Le tweet de McEnany a été accroché sur les réseaux sociaux et a rappelé à beaucoup comment l’ancien secrétaire de presse de la Maison Blanche, Sean Spicer, a passé les premières heures de l’administration Trump à prétendre à tort que la foule lors de l’inauguration de Trump en 2017 était plus grande que la foule lors de l’inauguration du président Barack Obama.

Le rassemblement était une démonstration de soutien à Trump et à sa théorie sans fondement de la «fraude électorale» lors des élections du 3 novembre, malgré aucune preuve de fraude généralisée influençant le résultat des élections. L’événement a commencé à Freedom Plaza, avec des gens scandant «quatre ans de plus» et «arrêtez le vol» alors qu’ils marchaient vers le Capitole, rapporte USA Today. Il y a eu des affrontements épars entre des contre-manifestants et des partisans de Trump, avec 10 personnes arrêtées, selon le département de la police métropolitaine. Quatre personnes ont été arrêtées pour violations d’armes à feu et deux pour voies de fait, a indiqué la police.

De nombreux participants portaient les drapeaux de la campagne 2020 de Trump et portaient les chapeaux rouges Make America Great Again. La plupart ne portaient pas non plus de masque facial, ce qui peut aider à prévenir la propagation du coronavirus. Les participants sont venus de très loin de la capitale nationale, qui a voté à une écrasante majorité pour le président élu Joe Biden.

C’est … nulle part près d’un million. – Kyle Griffin (@ kylegriffin1) 14 novembre 2020

Trump a refusé de concéder l’élection, affirmant «fraude électorale», et nombre de ses partisans lors du rassemblement ont fait écho à ses arguments. “Je ne comprends pas comment le pays s’est couché avec Trump par des tonnes de votes la nuit des élections, puis quelques jours plus tard, Biden est appelé le vainqueur”, a déclaré Marcello Milone de Caroline du Sud à USA Today. “Cela n’a aucun sens.”

Lol, non seulement ce n’est pas un million de personnes, je parie qu’il n’y a même pas un million de dents dans cette «foule». – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 14 novembre 2020

Le soir de l’élection, Trump détenait la tête dans de nombreux États swing, mais le décompte de millions de bulletins de vote par correspondance et par correspondance a montré Biden en tête. Certains États, dont la Pennsylvanie, avaient des lois qui empêchaient le comptage des bulletins de vote par la poste jusqu’à après le jour du scrutin. Milone a dit qu’il devrait y avoir des recomptages parce que “nous avons besoin de la vérité parce que c’est un aspect fondamental de la démocratie américaine.”

À titre de comparaison, voici le président Obama parlant à «seulement» 100 000 à St Louis en 2008, selon l’estimation de la police de St Louis. Les services secrets l’ont appelé 80 000. pic.twitter.com/pZHJx5QXHc – Ned Pyle (@NerdPyle) 14 novembre 2020

Trump a laissé entendre qu’il assisterait au rallye, mais a choisi d’aller jouer au golf à la place. Il a fait signe à ses partisans depuis son véhicule alors qu’il quittait la Maison Blanche, suscitant les acclamations de ses partisans. Trump a également montré son soutien sur Twitter en partageant des vidéos de l’événement. “Des centaines de milliers de personnes manifestant leur soutien à Washington. Ils ne se présenteront pas pour une élection truquée et corrompue”, a tweeté Trump, partageant à nouveau une affirmation sans fondement selon laquelle l’élection a été “truquée”.

Oubliez le million imaginaire de Kayleigh McEnany de la marche MAGA. Les chiffres qui comptent vraiment sont les totaux électoraux. Biden a remporté le collège électoral et son avance de voix populaire de 6 millions + en fait une éruption massive. La victoire de Biden sur Trump est à la fois historique et ne peut être annulée. https://t.co/4cerkdKifX – Stephanie Kennedy (@WordswithSteph) 14 novembre 2020

Certains utilisateurs de Twitter ont souligné que la victoire électorale de Biden pouvait être considérée comme une «explosion». Samedi, Biden avait environ 78,6 millions de voix, le plus grand nombre jamais obtenu pour un candidat à la présidentielle. Il pourrait remporter le vote populaire d’environ 6 millions de personnes sur Trump, qui a toujours reçu le deuxième plus grand nombre de votes pour un candidat à la présidentielle.

Hé, si @PressSec pense que la photo d’aujourd’hui est “plus d’un million”, alors combien dirait-elle sur cette photo de la Marche des femmes? 🧐 pic.twitter.com/g5iRmngjzg – Anna Ocean (@aannaaocean) 14 novembre 2020

D’autres critiques de Trump ont comparé une capture d’écran de la foule du rallye MAGA à une photo de ce à quoi ressemble vraiment 1 million de personnes. “Beaucoup de gens ont remarqué que Kayleigh ment, mais après la semaine dernière, il est également possible que ces gars-là soient TRÈS mauvais pour compter”, a tweeté l’auteur Jennifer Wright.

Kayleigh McEnany @PressSec pense qu’il y a un million de racistes qui défilent à Washington en ce moment (à gauche). Mais voici à quoi ressemble plus d’un million (à droite). pic.twitter.com/ZPQ0GpjhhP – Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) 14 novembre 2020

