Scarlett Johansson a donné la surprise ce week-end après l’annonce de ses débuts en télévision dans la nouvelle série Bride, produite par A24 et AppleTV + dans laquelle la belle actrice agira à la fois en tant que productrice et protagoniste.

Rappelez-vous que bien que Johansson ait fait des apparitions dans Saturday Night Live et Entourage, l’actrice n’a fait ses débuts en tant que telle dans aucun production télévision, donc l’attente suscitée par ses fans est capitale.

La nouvelle production mettra en vedette le réalisateur chilien de l’équipe Sébastien Lelio, qui trouve le scénario aux côtés de Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo. Jusqu’à maintenant Scarlett Johansson Elle est la seule actrice confirmée.

La série Bride est l’un des projets qui fait partie de l’accord entre Apple et A24, et qui comprend également On the Rocks de Sofia Coppola et The Sky Is Everywhere avec Cherry Jones et Jason Segel.

Sur le chemin, la mariée la trouve vraie identité, son incroyable pouvoir et sa force à se refaire comme sa propre création, selon le synopsis qui a été partagé avec médias.

