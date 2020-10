L’adaptation par HBO Max du roman Americanah a complètement frappé les freins, maintenant que les retards liés au COVID ont conduit à un conflit d’horaire pour la tête de série Lupita Nyong’o.

Commandé à la série en septembre 2019 et initialement prévu pour commencer le tournage plus tôt cette année – avec le coéquipier de Nyongo Black Panther / alun de Walking Dead Danai Gurira écrivant le pilote et présentant l’adaptation en 10 épisodes du best-seller de Chimamanda Ngozi Adichie – Americanah suit une femme nigériane nommée Ifemelu. (Nyong’o) et «ses expériences extraordinaires d’amour, de chagrin, d’adversité et de découverte de soi» alors qu’elle voyage en Amérique, selon le synopsis officiel.

Le casting comprenait également Uzo Aduba (Orange Is the New Black), Corey Hawkins (24: Legacy), Zackary Momoh (Seven Seconds) et Tireni Oyenusi, tandis que Nyong’o aurait également été producteur exécutif aux côtés de Gurira.

Notre site sœur Variety a d’abord signalé que la série était mise au rebut.

Americanah aurait joué un rôle rare à la télévision pour Nyong’o, qui a remporté en 2014 l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour 12 ans d’esclave.

Gurira, quant à lui, a depuis terminé une longue série en tant que Michonne sur The Walking Dead d’AMC.

