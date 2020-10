Assassin’s Creed Live Action Series arrive sur Netflix | INSTAGRAM

Oncle Netflix est plus imparable que jamais, c’est qu’il y a quelques heures à peine, la société de streaming à succès a publié la bande-annonce officielle de “Midnight Sky”, le nouveau film de George Clooney, maintenant la société vient d’annoncer un nouvelle version.

Quelque chose que nous assurons avec certitude, personne n’a vu venir, c’est une nouvelle série, pour la plateforme, une série d’action totale, basée sur l’histoire des jeux vidéo d’histoire célèbres, réussis et reconnus et des missions mercenaires: “Assassins Creed” , la célèbre franchise as3s1nos de Ubisoft.

même si pour le moment, il n’y a pas trop de détails sur le Nouvelle sérieOutre Jason Altman, qui est le vice-président principal du cinéma et de la télévision de la célèbre société, ainsi que Danielle Kreinik, qui est la directrice du développement de la télévision, ils agiront en tant que producteurs exécutifs.

De plus, on sait qu’un showrunner est actuellement recherché, de même que la société de divertissement de renommée internationale n’a pas donné de date de sortie ou plus d’informations à ce sujet, nous n’avons donc plus qu’à attendre pour connaître tous les détails que les producteurs et Netflix a pour la série maintenant attendue et le divertissement prometteur.

Cependant, il convient de mentionner que ce que les deux parties ont commenté, c’est qu’il y aura également des adaptations dans l’animation et de la même manière, dans l’anime.

Et, en tant que vrais fans du célèbre jeu vidéo, nous savons bien que ce n’est pas la première fois que “Assassin’s Creed” fait le saut vers le grand écran, comme on peut bien s’en souvenir, vers 2016, Justin Kurzel a créé le film de “Assassin’s Creed” avec Michael Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons, remportant deux nominations

À l’époque, la production cinématographique avait un budget de 125 millions de dollars, et, à son tour, a levé environ 240 millions dans le monde, bien qu’il soit nécessaire de mentionner qu’elle n’a pas reçu de critiques excessivement positives, comme en témoigne un Important magazine américain, d’experts du cinéma, où il obtient un score de 36 sur 100 par les médias spécialisés et de 6,1 points sur 10 par les utilisateurs.

Bien que de nombreux utilisateurs spectateurs aient fait valoir d’innombrables commentaires positifs sur le film, par des experts dans le domaine, cela ne s’est pas très bien passé, même si, pour le moment, nous avons tous nos espoirs que le travail en sera digne. applaudir.

Il y a également eu des courts métrages tels que “Assassin’s Creed: Lineage”, une mini-série d’action en direct qui tentait d’expliquer l’histoire du père d’Ezio Auditore, les personnes intéressées peuvent le voir sur YouTube entièrement gratuitement, de même, de petits courts métrages de Des animations, telles que “Assassin’s Creed: Ascendance” et “Assassin’s Creed: Embers”, bien que, avouons-le, rien au niveau que vous attendez d’une production Netflix.

De plus, on sait bien que Netflix a déjà tenté d’apporter à ses abonnés les séries impaires basées sur les jeux vidéo, l’exemple le plus récent étant la série à succès, plébiscitée par le public (majoritairement féminin), grâce au rôle de premier plan joué par le célèbre Henry Cavill dans “‘The Witcher”, dont la deuxième saison est en reprise de tournage et sera prête dans les prochains mois.

Cependant, il reste la question de savoir si pour la série “Assassin’s Creed” ils vont capturer l’intrigue originale, compléter la tradition officielle ou simplement utiliser cet univers pour raconter de nouvelles histoires, la seule chose qu’ils ont commentée de Netflix est que “notre engagement se concentrera sur la création d’un produit de divertissement épique et passionnant basé sur cette IP emblématique aussi soigneusement que possible.