La série de Selena Quintanilla arrive sur Netflix ce vendredi

L’une des séries les plus attendues ce mois-ci sur la plate-forme Netflix était la nouvelle version sur “Selena Quintanilla”, “Selena: la série“Qui est finalement arrivé sur la plateforme ce vendredi mettant fin à l’attente impatiente de nombre de ses fans. On vous dévoile les détails de cette histoire!

Protagonisée par Christian Serratos, qui plonge dans le rôle de la fille qui a conquis le cœur de toute la communauté hispanique, devenant l’une des latinas les plus réussies dans le milieu artistique.

Avec plus de 70 millions d’exemplaires de disques vendus, “La reine du Tex Mex” se positionnait comme l’une des grandes promesses de la musique, il était au sommet de sa carrière musicale, jusqu’à ce qu’il perde la vie aux mains de son représentant à 23 ans.

Un fait qui fait toujours mal à la mémoire de ses millions de fans et malgré cela, même après 25 ans, sa mémoire et son héritage dans la musique restent intacts, Selena Quintanilla est devenue une légende qui atteint à nouveau les écrans avec cette version , “Selena la série“.

Quand voir la série?

L’attente de tous ses fans est enfin terminée! et ils pourront profiter de la nouvelle histoire qui commence ce vendredi 4 décembre via le service de streaming populaire, Netflix, l’émission sera lancée à minuit, c’est-à-dire à minuit du jeudi au vendredi, selon la description de la publication qui a lancé la production dans les jours précédant cette première.

L’histoire est un contenu original du service Netflix vous devez donc être abonné pour avoir accès à tous les chapitres actuellement disponibles sur la plateforme.

Quant aux horaires?

2 h 00 (UTC-9)

Basse Californie

Les anges

San Diego

1 h 00 (UTC-8)

Baja California Sur

Chihuahua

Nayarit

Sinaloa

Sonora

3 h 00 (UTC-6)

Le sauveur

Costa Rica

4 h 00 (UTC-5)

Pérou

La Colombie

Chili

Panama

New York

Floride

5 h 00 (UTC-4)

Argentine

Rio de Janeiro

Sao Paulo

Uruguay

Bolivie

Venezuela

Combien de chapitres y a-t-il?

Il y a neuf chapitres qui composeront cette nouvelle histoire, il ne faut pas oublier qu’auparavant il y a eu d’autres productions sur la vie de la aussi connue sous le nom de “Tejano Madonna”.

Autres films et séries sur Selena

Film. La vie de Selena a été portée au cinéma et au petit écran, c’est Jennifer Lopez qui a joué le rôle de la chanteuse dans une production lancée en 1997, c’est le père de la diva funta de la musique texane qui s’est impliquée dans cette production, Abraham Quintanilla Jr., avec le réalisateur Gregory Nava.

Série. L’une des dernières histoires qui a émergé des mains du réseau Telemundo a été l’histoire controversée du natif de Corpus Christi, la ville où Selena est née, c’est l’actrice Maya Zapata qui était chargée de donner vie à l’interprète de “Comment la fleur”.

L’histoire basée sur le livre écrit par la journaliste “María Celeste Arrarás et qui va générer une grande polémique en capturant les deux parties de l’histoire, celle de Yolanda Saldívar et celle de sa victime, Selena Quintanilla.

“Selena, La Série”.

Cette dernière production qui s’ouvre aujourd’hui dans la célèbre compagnie de grand contenu audiovisuel, autorisée par la propre famille de l’artiste, qui après plusieurs années raconte sa version de l’époque dans laquelle Selena a vécu.

Ce sont les personnes les plus proches de l’artiste qui donnent une fois de plus à tous ses admirateurs une perspective sur la vie et le parcours de la chanteuse et talentueuse compositrice.

C’est Christian Serratos qui se transforme en cette histoire à travers laquelle il capturera l’empreinte et le style unique qui ont défini l’interprète de renom.

Elle est rejointe par les acteurs Noemí González (Suzette Quintanilla) et Gabriel Chavarría (AB Quintanilla).