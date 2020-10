Netflix a commandé une nouvelle série animée Godzilla appelée Godzilla: Singular Point. La société a annoncé mardi qu’elle avait commandé une nouvelle série originale Netflix de style anime, dans le style de sa trilogie de films animés à succès Godzilla. La nouvelle émission comportera une nouvelle distribution et une histoire distincte de ces films, mais Netflix espère attirer les fans pour plus d’aventures.

Netflix a connu un énorme succès avec ses films Godzilla: la planète des monstres, Godzilla: la ville au bord de la bataille et Godzilla: le mangeur de planète, sorti entre 2017 et 2018. Mardi, la société a annoncé qu’une nouvelle série maintiendrait cet élan. Aller. Il sera réalisé par Atsushi Takahashi, et animé par le studio Bones et le studio Orange. Studio Bones est derrière l’anime à succès My Hero Academia, tandis qu’Orange est derrière plusieurs succès de Netflix comme Beastars. Godzilla: Singular Point devrait arriver sur Netflix en 2021.

(Photo: Netflix)

Les deux studios collaboreraient sur un mélange d’animation dessinée à la main et de séquences générées par ordinateur. Les fans sont parfois divisés sur ce style d’animation, mais les films de Godzilla ont trouvé un équilibre dont la plupart sont satisfaits. Le compositeur Ken Sawada, l’écrivain Toh Enjoe, le créateur de personnages Kazue Kato et l’animateur Eiji Yamamori – qui est connu pour les films emblématiques du Studio Ghibli comme Princess Mononoke, Spirited Away et The Wind Rises – rejoignent Takahashi dans l’équipe créative.

Vraisemblablement, Singular Point se déroulera dans le même cadre futuriste lointain que la trilogie cinématographique a présenté aux fans. Godzilla: La Planète des Monstres prend environ 20 000 ans dans le futur de la Terre, après que l’humanité se soit dispersée dans les étoiles. Il suit un groupe de réfugiés humains tentant de recoloniser la terre, qui a été complètement reprise par Godzilla et d’autres monstres à la fin du 20e siècle, dans cette chronologie.

Les films présentent un certain nombre de nouvelles complications à la franchise Godzilla. En plus des humains et des monstres, il y a deux espèces extraterrestres intelligentes dans les films: Exif et Biusaludo. Les deux ont proposé d’aider l’humanité à surmonter Godzilla, mais n’ont fait qu’empirer les choses. Les fans de longue date de la franchise ont applaudi ces films pour avoir remixé de manière experte les aspects des films plus anciens dans une épopée de science-fiction cohérente.

Godzilla: Singular Point devrait sortir en 2021 sur Netflix. La trilogie de films d’animation est disponible en streaming maintenant. En ce qui concerne la franchise d’action en direct, Godzilla vs Kong devrait toujours sortir en 2021.