Appel à toutes les actrices qui peuvent crier de manière convaincante: «Qu’attendez-vous?!» au ciel: Amazon a commandé à la série I Know What You Did Last Summer, une adaptation pour jeunes adultes du film d’horreur de 1997.

Tout comme le film, qui était vaguement basé sur le roman de Lois Duncan de 1973, Je sais ce que vous avez fait l’été dernier suivra un groupe d’adolescents traqués par un tueur mystérieux un an après un accident mortel le soir de leur remise de diplôme. L’amateur d’horreur James Wan (The Conjuring, Insidious) fait partie des producteurs exécutifs, tout comme Sara Goodman (Preacher, Outsiders), qui écrira également les scripts.

“Les meilleures franchises d’horreur ont toujours une autre peur à venir, et cette série Je sais ce que vous avez fait l’été dernier de Sara Goodman est une mise à jour parfaitement tordue du film emblématique de slasher”, a déclaré Albert Cheng, COO et co-directeur de la télévision chez Amazon Studios . “Quelle que soit la manière dont vous le découpez, nos clients mondiaux de Prime Video adoreront cette version moderne du film préféré des fans.”

Le film original Je sais ce que vous avez fait l’été dernier était dirigé par un quatuor de chouchous des années 90: Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe et Freddie Prinze Jr.Il a également engendré les suites Je sais encore ce que vous avez fait l’été dernier (dans 1998) et je saurai toujours ce que vous avez fait l’été dernier (en 2006), ce dernier présentant une distribution complètement différente des deux premiers films.