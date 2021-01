La série She-Hulk de Marvel qui sera présentée en première sur Disney + pourrait comporter plus de six chapitres, selon un rapport de ComicBook.

Le site a rapporté qu’il est arrivé à cette conclusion après les déclarations de ses directeurs, Kat Coiro et Anu Valia, sur Instagram, où Coiro a publié qu’elle serait en charge de diriger le pilote, le dernier chapitre et quatre autres épisodes; De son côté, Valia a assuré qu’elle sera en charge de quatre autres.

Donc She-Hulk pourrait avoir huit ou dix épisodes dans sa première saison, presque le même que Wandavision, qui comportera neuf chapitres.

La série mettra en vedette Tatiana Maslany et sa première est prévue pour 2020 via la plate-forme Disney +.

She-Hulk, un personnage créé par Stan Lee et John Buscema, est Jennifer Walters, une cousine de Bruce Banner (l’original Hulk) et qui acquiert les pouvoirs du géant vert après une transfusion sanguine.

La principale différence avec Bruce Banner est qu’elle, en plus de gagner énormément de force en tant que Hulk, est capable de contrôler ses émotions, de modérer ses impulsions et d’utiliser son intelligence humaine.

Source: Cependant