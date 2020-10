Une série sur l’ascension vers le succès de la chanteuse Selena Quintanilla, une légende tex-mex assassinée en 1995 par le président de son fan club, sera présentée en première le 4 décembre sur Netflix, a annoncé mardi la chaîne. diffusion.

«Tu fais confiance à ton père?, Dit une voix masculine au début de la bande-annonce. «Oui», répond la voix de l’actrice qui joue Selena. «Si vous continuez à répéter, vous verrez bientôt les fruits. Tu verras », ajoute la première voix alors que la chanteuse monte sur scène dans la présentation de« Selena: La Serie ».

Le drame, divisé en deux saisons, explore la transition vers la maturité de l’artiste américano-mexicaine, de ses débuts à chanter lors de petits événements avec sa famille à Corpus Christi, au Texas, à sa transformation en l’une des interprètes latines les plus réussies de tous les temps.

La série raconte également les années d’efforts et de sacrifices que la famille Quintanilla a dû traverser avant l’ascension fulgurante de Selena vers la gloire.

L’auteur du hit “Bidi, Bidi, Bom, Bom” sera interprété par l’actrice américaine Christian Serratos, connue pour ses rôles d’Angela Weber dans la série de films “Twilight” et de Rosita Espinosa dans la série “The Walking Dead”.

Selena a été assassinée il y a 25 ans au Texas par la présidente de son fan club, Yolanda Saldívar, devant l’hôtel Days Inn à Corpus Christi, alors qu’elle n’avait que 24 ans.

“Selena: La Serie”, produit par Jaime Dávila, Rico Martínez, Hiromi Kamata, Suzette Quintanilla, Simran A. Singh et Moisés Zamora, a été créé par Zamora, avec Don Tod (“This Is Us”) comme consultant et performances par Gabriel Chavarría, Ricardo Chavira, Noemí González et Seidy López.

Il s’agit de la deuxième production majeure sur la chanteuse en quelques années, après la première de septembre 2018 de “Selena’s Secret”, bien que cette série soit basée sur sa mort tragique.