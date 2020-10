T

L’arrivée estivale de homas Partey de l’Atletico Madrid sera cruciale pour que Mikel Arteta trouve l’équilibre entre l’attaque et la défense d’Arsenal, selon John Barnes.

Partey a signé pour Arsenal le jour de la date limite de transfert après que les Gunners ont activé sa clause de libération de 45 millions de livres sterling.

L’international ghanéen a été mis en action avec son nouveau club jusqu’à présent, mais a joué contre Manchester City, le Rapid Vienna et Leicester City – avec sa performance en Autriche la performance la plus prometteuse à ce jour.

Partey devrait commencer dimanche alors qu’Arsenal affrontera Manchester United à Old Trafford, et l’ancienne star de Liverpool et de l’Angleterre, Barnes, pense que le milieu de terrain aidera Arteta à protéger une défense qui n’a pas réussi à convaincre ces dernières années.

“Actuellement, Arsenal est beaucoup plus fort en défense qu’il ne l’était la saison dernière”, a déclaré Barnes à BonusCodeBets. “La signature de Thomas Partey est un facteur important en ce sens qu’ils cherchent à trouver l’équilibre de l’équipe et son rôle de bouclier du dos quatre et la transition de la défense vers l’attaque.

«Même s’ils n’ont pas marqué beaucoup de buts cette saison, cela ne signifie pas que l’équipe a de faibles attaquants.

En images | Thomas Partey pose pour la première fois aux couleurs d’Arsenal

“La raison pour laquelle ils ne marquent pas beaucoup de buts, c’est parce que c’est une saison étrange avec tout ce qui se passe. Vous regardez Liverpool perdre 7-2 contre Aston Villa et Leicester battant Arsenal 0-1, je ne prends pas vraiment grand compte. dans ce qui se passe sur le terrain en ce moment.

“Arsenal a un bon processus structuré sous Mikel Arteta maintenant et a l’air d’une bien meilleure équipe qu’au cours des deux ou trois dernières saisons, ils ne sont pas trop loin du top quatre actuellement, donc je pense qu’ils iront bien cette saison.”