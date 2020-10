La société We, qui était autrefois connue sous le nom de WeWork, changera sa marque en WeWork, rapporte .. Cela fait partie d’un calcul plus large, comme la société reconnaît que c’est dans le secteur de l’immobilier et, d’une manière ou d’une autre, nébuleuse, «technologie».

«Nous voulons être stratégiques. Nous voulons être innovants. Nous voulons avoir un impact. Nous voulons être WeWork », a écrit Sandeep Mathrani, le nouveau PDG de l’ancienne et future WeWork, dans le mémo obtenu par ..

À moins que les mille dernières années de pandémie ne vous aient rendu amnésique d’une manière ou d’une autre, vous vous souviendrez peut-être que The We Company a déposé des documents à rendre publics en 2019 et s’est fait rire si fort que son fondateur et PDG Adam Neumann a dû démissionner. En outre, l’introduction en bourse a été annulée. Mais avant tout cela, en janvier 2019, l’entreprise était connue sous le nom de WeWork et occupait le plus grand parc de bureaux de toutes les entreprises privées de Manhattan.

Tout un style de vie WeBrand

En janvier 2019, WeWork a annoncé un changement de nom: il deviendrait The We Company, ce qui était censé refléter le fait que WeWork n’était que l’un des trois secteurs d’activité. (Les deux autres étaient WeLive, un espace d’appartement commun, et WeGrow, pour les écoles élémentaires, un projet particulier pour animaux de compagnie de Rebekah Paltrow Neumann, cofondatrice de WeWork, cousin de Gwyneth et épouse d’Adam.) Le changement de marque de We Company a suggéré une plus grande des ambitions que juste un espace de coworking – tout un style de vie WeBrand. Peut-être pour les investisseurs crédules, cela ressemblait à un Facebook IRL.

Mais à partir des documents d’introduction en bourse d’août 2019, le public a découvert que pour obtenir la marque de commerce de The We Company, WeWork avait payé 5,9 millions de dollars à We Holdings LLC. We Holdings LLC appartenait à Adam Neumann, qui s’est essentiellement payé 5,9 millions de dollars pour le changement de marque. Il a dit plus tard qu’il rendrait l’argent.

En revenant à WeWork, la société sans Neumann semble accepter son avenir dans l’immobilier. (L’arbitrage de location n’est pas un modèle économique terrible en temps non pandémique!) Cela a du sens; il y a peu de temps, Rebekah Paltrow Neumann a racheté les actifs WeGrow de la société qui allait bientôt être connue sous le nom de We-Company afin qu’elle puisse construire sa propre école. Il s’appelle SOLFL, abréviation de Students of Life for Life, et se prononce «soulful», je suppose.

Quoi qu’il en soit, indépendamment du symbolisme (puissant!) D’abandon de la propriété intellectuelle et d’autres secteurs d’activité, cette décision reconnaît quelque chose qui était apparent avant même l’introduction en bourse. Presque tout le monde a appelé The We Company WeWork, peu importe ce qu’Adam Neumann ou quiconque l’a renommé.