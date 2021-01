UNE

La start-up qui propose de livrer des produits d’épicerie aux portes de ses clients dans les 15 minutes a levé 20 millions de dollars (14,6 millions de livres sterling) en financement de série A pour s’étendre au Royaume-Uni.

Weezy, qui se présente comme un «supermarché ultra-rapide» hyper-local, n’a été lancé que l’été dernier en réponse à la demande, alimentée par la pandémie, de nourriture à domicile et d’autres livraisons. Au deuxième trimestre de 2020, un demi-million de nouveaux acheteurs se sont ajoutés au secteur de la livraison de produits d’épicerie. Il vaut désormais 14,3 milliards de livres sterling au Royaume-Uni.

Ses livraisons se font sur vélos ou cyclomoteurs électriques.

Les fondateurs Kristof Van Beveren et Alec Dent, qui opèrent actuellement à Londres uniquement à partir de quatre entrepôts, ont déclaré qu’ils utiliseraient les fonds nouvellement levés pour ouvrir 40 nouveaux «centres de distribution» à travers le Royaume-Uni d’ici la fin de 2021.

Ils prévoient également d’agrandir le siège social, créant 50 nouveaux postes de direction basés à Londres dans les mois à venir.

L’équipe Weezy a déclaré aujourd’hui qu’elle avait obtenu des financements auprès de sociétés de capital-risque, notamment le fonds new-yorkais Left Lane Capital et les fonds britanniques DN Capital et Heartcore Capital.

L’associé directeur de Left Lane, Harley Miller, rejoint le conseil d’administration de la start-up.

Van Beveren a déclaré: «Les gens ne sont plus heureux d’attendre les livraisons et il existe une forte demande pour un service plus efficace.

“Ce nouveau cycle de financement nous permettra d’étendre l’équipe et notre empreinte pour amener Weezy à plus de clients à travers le Royaume-Uni.”

La nouvelle intervient après un an de bouleversement majeur sur le marché de la livraison à domicile, le service Prime d’Amazon offrant désormais la livraison gratuite sur les commandes d’épicerie de 40 £ ou plus, et les petites plates-formes telles que Farmdrop enregistrant d’énormes augmentations de la coutume.