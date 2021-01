La sœur de l’activiste et universitaire Marc Lamont Hill est décédée le 29 décembre, juste un jour après les funérailles de son père, a déclaré Hill sur Twitter la semaine dernière. Le père de Hill, Leon Melvin Hill Jr., est décédé le 11 décembre à 91 ans. Leon a travaillé dans le district scolaire de Philadelphie pendant plus de trois décennies et a été psychologue à l’école primaire pour l’un des districts du système.

“Ma sœur est décédée ce matin. Nous venons d’enterrer notre père hier. C’est l’année la plus cruelle que j’ai jamais vécue”, a écrit Hill, 42 ans, le 30 décembre. Hill n’a pas partagé plus de détails sur la mort de sa sœur. Beaucoup de ses abonnés Twitter ont présenté leurs condoléances. “Oh mon Dieu. C’est si terrible”, a écrit Soledad O’Brien. “Je suis tellement désolé Marc”, a ajouté Jake Tapper de CNN. “Marc, je suis vraiment désolé. Quelle année terrible et quelle façon tragique d’y mettre fin. Sachez que vous n’êtes pas seul dans votre chagrin”, a écrit Ali Velshi de MSNBC.

Leon est décédé le mois dernier des complications de la démence, rapporte le Philadelphia Inquirer. Il a travaillé dans le système scolaire de Philadelphie de 1954 à 1990, commençant comme enseignant de cinquième année. Il est ensuite devenu conseiller scolaire et a été inspiré pour devenir psychologue scolaire. «Tout en appréciant la classe, il a vu des enfants dont les besoins n’étaient pas satisfaits, et il savait qu’il était important de poursuivre des études supérieures pour aider à répondre à leurs besoins», a déclaré Hill au Inquirer.

Je suis tellement désolé pour votre perte! C’est au-delà du cruel. – Karen Hunter (@karenhunter) 30 décembre 2020

Il y avait très peu de psychologues noirs des écoles publiques à Philadelphie à l’époque. “Il y en avait encore moins dans le nord-est, qui était principalement blanc”, a expliqué Hill. “Il a estimé qu’il était important que les enfants blancs bénéficient également de ces services. D’une certaine manière, il naviguait sur de nouvelles eaux.” Après sa retraite, Léon a possédé et géré des propriétés locatives, qu’il a vendues dans les années 2000. Le visionnement a eu lieu le 29 décembre et un service commémoratif sera organisé une fois qu’il sera sécuritaire pour les grands rassemblements.

prevnext

Marc, je suis vraiment désolé. Je n’ai pas les mots pour vos pertes. Je suis vraiment désolé. – Don Winslow (@donwinslow) 30 décembre 2020

Hill est militante, universitaire et professeur d’études sur les médias et d’éducation urbaine à l’Université Temple. Il a également été commentateur politique pour Fox News et CNN. Son livre le plus récent, We Still Here: Pandemic, Policing, Protest, and Possibility, a été publié en novembre et revient sur les événements de 2020, y compris les manifestations de George Floyd et l’impact de la pandémie de coronavirus sur les communautés vulnérables.

prevnext

J’ai perdu 2 sœurs, ma mère et ma tante cette année. Je connais la douleur que tu ressens. Et mon cœur se brise pour ta famille. Envoi d’amour dans l’univers pour vous et vos proches. – Deidre Sabatello (@OheeBluis) 30 décembre 2020

«Aux États-Unis, être pauvre et noir vous rend plus susceptible de tomber malade», a récemment déclaré Hill au Grio. “Être pauvre, noir et malade vous rend plus susceptible de mourir. Votre proximité avec la mort vous rend jetable. Votre disponibilité vous rend plus exploitable.”

prevnext

Marc, je suis désolé pour la perte de ton père et de ta sœur. J’espère que votre cœur sera consolé, au moins dans une petite mesure, par les nombreuses personnes qui prient pour vous. Que les souvenirs de votre père et de votre sœur soient une bénédiction et une source de réconfort. – Cornell William Brooks (@CornellWBrooks) 30 décembre 2020

prevnext

J’ai perdu mon vieux jour de Noël d’un an. Cette année est la pire. Envoi de mes condoléances 💔 – Seesee82 (@ CSee82) 30 décembre 2020

prevnext

Mes sincères condoléances. Année la plus cruelle en effet. Perdre un être cher est plus que douloureux. Envoi d’amour et de lumière – 🇺🇸 Tiff 🇺🇸 (@ LATiffani1) 30 décembre 2020

prev