Il a été rapporté lundi que la star de Deadliest Catch, Nick McGlashan, était décédée à l’âge de 33 ans, et maintenant sa sœur a parlé de la perte tragique. Dans un tweet, elle a écrit: “Mon frère, Nick, est décédé. C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à traverser. S’il vous plaît, serrez vos proches.”

Selon un rapport de TMZ, la famille de McGlashan a informé le point de vente que le pêcheur de télé-réalité est décédé dimanche à Nashville, Tennessee. À ce moment, aucune cause de décès n’avait été déterminée. McGlashan est apparu sur Deadliest Catch pour un total de 78 épisodes entre 2013 et 2020. Il vient d’une longue lignée de crabiers, car son grand-oncle était un ouvrier sur le tout premier bateau de l’industrie du crabe aux États-Unis. Il avait également deux tantes qui travaillaient dans la pêche au crabe, dont l’une avait été tragiquement perdue en mer lorsque le bateau sur lequel elle se trouvait a coulé. McGlashan a commencé à travailler lui-même dans l’industrie alors qu’il n’avait que 13 ans.

Mes condoléances de Hollande, Amsterdam. Tellement triste de la nouvelle. Nick était un gars tellement travailleur et respectueux. Il va nous manquer. Gardez les bons souvenirs. Nous pensons à vous et à la famille en cette période difficile. – Jorg (@ jbaard4) 28 décembre 2020

McGlashan était une star bien-aimée de Deadliest Catch, mais a malheureusement souffert de toxicomanie et d’alcoolisme pendant de nombreuses années. TMZ rapporte que ses problèmes de dépendance étaient si graves qu’il fut un temps où il se mit à tirer avec un gramme de méthamphétamine et 2 grammes d’héroïne, tout en buvant un demi-gallon de vodka, en une seule journée. À un moment donné, son combat pour la sobriété l’a même conduit en cure de désintoxication, à la suite d’une suspension de la saison 13 de la série à succès.

À la suite de la mort de McGlashan, beaucoup sont sortis pour pleurer sa perte, se rendant sur les réseaux sociaux pour exprimer leur chagrin. “Twitter est un endroit étrange et magnifique. J’ai bavardé sans arrêt avec [Nick McGlashan] au fil des années [Deadliest Catch] et ont été si fiers de son voyage. Éviscéré d’entendre qu’il est un autre parti trop tôt. Des câlins et de l’amour à sa famille, à sa famille de bateaux et à ses amis », a tweeté le photographe professionnel Corey Ann.

Je vois des messages indiquant que Nick McGlashan est mort 😭 Je sais qu’il a eu du mal mais il était l’un des gars les plus sympathiques, vous vouliez le soutenir! Son sourire était contagieux dans la série et il était tellement talentueux dans de nombreux domaines #DeadliestCatch pic.twitter.com/ZAY3x6wz5I – Tinseltown Caroler (@hsheppardd) 28 décembre 2020

“Mon cœur est brisé. Nick McGlashan était l’un de mes gars préférés sur [Deadliest Catch, and] aussi étrange que cela soit, tous les gars se sentaient comme de la famille “, a ajouté un fan de la série.” Nous les avons vus grandir et tomber et grandir à nouveau et je suis honoré d’avoir suivi sa vie. Tu vas nous manquer [Nick McGlashan.] Beaucoup d’amour à la famille DC. “