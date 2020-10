La sœur cadette de Jamie Foxx, DeOndra Dixon, est décédée plus tôt ce mois-ci, a révélé l’acteur sur Instagram lundi. Elle avait 36 ​​ans. Dixon était ambassadrice de la Global Down Syndrome Foundation et était la fille de la mère de Foxx, Louise Annette Dixon, et de son beau-père, George Dixon.

“Mon cœur est brisé en un million de morceaux … ma belle soeur aimante Deondra a fait la transition”, a écrit Foxx sur Instagram, à côté d’une galerie de photos avec sa sœur. “Je dis transition parce qu’elle sera toujours en vie … quiconque connaissait ma soeur … savait qu’elle était une lumière brillante … Je ne peux pas vous dire combien de fois nous avons eu des fêtes dans la maison où elle a est monté sur la piste de danse et a volé le spectacle … a même donné son petit ami [Chris Brown] une course pour son argent. “

“Eh bien, je sais qu’elle est au paradis en train de danser avec ses ailes,” continua Foxx. “Bien que ma douleur soit incroyable, je souris quand je pense à tous les bons souvenirs qu’elle m’a laissés … ma famille … et ses amis … de danser dans la vidéo blame it … à Dancing on the Grammys … Et devenir The ambassadeur de [Global Down Syndrome Foundation] de glisser dans mes escaliers avec un sourire aussi large que le rio grand … à nous donner une sérénade avec toute sa musique … Deondra tu as laissé un trou dans mon cœur … mais je vais le remplir de tous les souvenirs que tu m’as donné … Je t’aime de chaque once de moi … notre famille est brisée mais nous remettrons les pièces en place avec ton amour … et je t’en prie, gardez ma famille dans vos prières. “

Une source a déclaré à PEOPLE Dixon est décédée le lundi 19 octobre. Elle est née le 6 septembre 1984 à Dallas et a participé aux Jeux olympiques spéciaux pendant plus de neuf ans. Elle est diplômée du lycée en 2002 et a déménagé en Californie pour vivre avec Foxx et leur famille, selon sa biographie à la Global Down Syndrome Foundation. «Je sens que je suis né pour danser», a écrit Dixon sur le site de la fondation. “Je veux être un danseur professionnel. Mon frère m’a donné la chance de faire des choses spéciales. J’ai dansé dans sa vidéo” Blame It “. J’ai dansé sur scène lors de certains de ses concerts dans tout le pays. Et devinez quoi? J’ai dansé aux Grammy’s! “

Foxx a apprécié l’occasion de parler de sa sœur chaque fois qu’il le pouvait. Dans une interview avec Extra l’année dernière, Foxx a déclaré que Dixon avait aidé les gens à «perdre cette appréhension lorsqu’ils voient des personnes ayant des besoins spéciaux». Foxx a poursuivi: “DeOndra souffle juste devant eux. C’est un témoignage de [our] maman. Maman a demandé aux enfants de l’école de veiller sur elle mais de la traiter normalement. Elle a eu une vie normale, elle est aussi bien ajustée que n’importe quelle personne que vous verriez là-bas. “

En 2011, Foxx a déclaré qu’il perdrait toujours des batailles de danse avec sa sœur. “Une chose que les gens peuvent ne pas comprendre, c’est que la personne qui a des besoins spéciaux, l’amour qu’elle vous donne n’est pas filtré”, a-t-il dit à PEOPLE à l’époque. “Il n’y a rien qui les empêche de vous aimer et il n’y a rien non plus pour qu’ils soient en colère contre vous.”