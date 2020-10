La sœur de la star Kendra Duggar, Lauren Caldwell, est fiancée, et non à un autre membre de la famille Duggar. Cette semaine, la famille de Caldwell a annoncé que le jeune homme de 20 ans s’était fiancé à Titus Hall, ce qui mettra fin aux rumeurs précédentes que Caldwell et James Duggar courtisaient. Duggar, 22 ans, est mariée à Joseph Duggar, 25 ans, et les deux attendent maintenant leur troisième enfant ensemble.

Jeudi, la famille Caldwell a partagé des photos de Caldwell et Hall à Lower Grand Lagoon, en Floride, où Hall a posé la question. «Nous ne pourrions pas être plus heureux pour Titus et Lauren», a écrit la famille, ajoutant les hashtags «engagé», «proposition surprise» et «proposition de plage». Duggar et Joseph ont également partagé une photo de Caldwell et Hall pour les féliciter. “Nous sommes tellement excités pour ma sœur Lauren et Titus pour leurs fiançailles”, a écrit le couple.

Il y avait des spéculations que Caldwell et James, 19 ans, courtisaient parmi les fans, même si les familles Caldwell et Duggar ont nié ces rumeurs. En décembre 2019, les fans pensaient que les deux faisaient la cour parce que Caldwell semblait être “familier” avec James et son frère aîné Jason dans un épisode spécial Counting On. La nouvelle de l’engagement de Caldwell à Hall mettra fin à cette spéculation. Selon The Sun, Hall est un entrepreneur de Pennsylvanie et ami avec les Duggars.

Duggar et Joseph ont annoncé qu’ils attendaient leur troisième enfant en août. Ils sont déjà parents de leur fils Garrett David, 2 ans, et de leur fille Addison Renee, qui a presque un an. “Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons un bris d’égalité à venir en février. Bébé n ° 3 est en route”, a déclaré le couple à PEOPLE. «Nous sommes ravis de voir la réaction de Garrett et Addison lorsqu’ils rencontrent le nouveau bébé. Garrett a déjà été un grand frère si aimant pour Addison et nous attendons avec impatience la réaction d’Addison face à une poupée grandeur nature.

Les deux se sont mariés en 2017 et ont célébré leur anniversaire le 8 septembre. “J’adore faire la vie à vos côtés”, a écrit Duggar sur Instagram le mois dernier. “Il y a tellement de choses que j’admire chez vous, mais une chose qui est vraiment apparente est à quel point vous êtes vraiment désintéressé. Dans cette saison de la vie où nous sommes où la maladie du matin / toute la journée a changé votre façon de faire les choses que vous avez certainement ramassé à faire beaucoup de choses à la maison et à prendre soin des enfants. “

La mère de Kendra et Caldwell, Christina Caldwell, et leur père, Paul, attendent également. Lundi, Paul et Christina, 41 ans, ont annoncé que leur neuvième enfant devait avoir lieu en mai 2021. Kendra est leur fille aînée, suivie de Caldwell. Leurs autres enfants sont Michée, 16 ans, Nathan, 13 ans, Timothée, 11 ans, Olivia, 10 ans, Jesiah, 5 ans, et Isaiah, 2 ans.