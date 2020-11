Dancing With the Stars a célébré les icônes de l’épisode de l’émission de lundi soir. Mais, l’une des célébrités emblématiques du programme a obtenu le démarrage à la fin de l’épisode. En fin de compte, Johnny Weir et AJ McLean se sont retrouvés dans les deux derniers. Les juges Carrie Ann Inaba, Derek Hough et Bruno Tonioli ont ensuite partagé qui ils voulaient sauver, ce qui a finalement conduit à l’élimination de McLean et de sa partenaire, Cheryl Burke.

L’épisode précédent de DWTS, diffusé le 2 novembre, devait à l’origine être un épisode de double élimination. Mais, après que la co-animatrice de The Real, Jeannie Mai, ait été forcée d’abandonner la compétition après avoir reçu un diagnostic d’épiglottite, l’émission a simplement dit au revoir à un autre couple. Après s’être retrouvés dans les deux derniers, la star de Selling Sunset Chrishell Stause et son partenaire, Gleb Savchenko, ont obtenu la botte. Sur Instagram, Mai a déclaré qu’elle devait mettre fin à son parcours DWTS et a partagé encore plus sur son diagnostic médical effrayant.

“Ce qui a tout simplement commencé comme un mal de gorge était à mon insu devenu une infection dangereuse qui a déjà fermé au moins 60% de mes voies respiratoires et a entraîné un abcès de la gorge qui s’est propagé en 3 jours”, a-t-elle écrit sur Instagram. «Bien que je sois reconnaissant de me remettre en toute sécurité, je ne peux pas mentir… Je suis dévasté par le fait que mon voyage avec #DWTS se terminera de cette façon. Danser dans cette émission a été l’aventure la plus exaltante. J’ai gagné les deux amitiés et sympathisants. ” Mai a également exprimé sa gratitude à son partenaire, Brandon Armstrong, pour l’avoir soutenue tout au long de son séjour au concours ABC. Elle a ajouté: «À mon partenaire, [Brandon Armstrong], Je suis désolé que vous ne puissiez plus vous moquer de mes mouvements pendant que je vous offre des joyaux de la vie sur la façon de devenir un adulte.

Bien sûr, Stause, qui était la dernière candidate éliminée de la série, avait beaucoup à dire après la fin de son passage sur DWTS. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight, la personnalité de Netflix a déclaré qu’elle était “reconnaissante” d’avoir vécu cette expérience. Elle a également déclaré que même si elle savait qu’il était possible qu’elle puisse rentrer chez elle, son élimination était toujours un choc. Stause a déclaré: “Nous savions que cela allait arriver à un moment donné. À ce stade, je sens que tout le monde est tellement génial. Tout le monde donne à 100%. Et donc c’était vraiment comme si tout le monde pouvait y aller, et ce serait choquant quiconque y serait. domicile.”