Nous savons depuis des décennies que l’attachante émission de télévision mexicaine “El Chavo del 8” a captivé de nombreuses générations de téléspectateurs, mexicains et latino-américains, qui ont revu à maintes reprises tout ce qui se passait dans le rappelé “Quartier”.

De même, nous savons bien qu’au fil des ans, rien n’a changé du tout, car El Chavo, Quico, Don Ramón, La Chilindrina, Doña Florinda, La Bruja del 71 et compagnie continuent d’être admirés et aimés par des millions de personnes autour. de tout le monde.

Maintenant, au milieu de tout cela, ces dernières semaines, une théorie inquiétante est apparue, qui, presque immédiatement, est devenue vir @ l sur tous les réseaux sociaux, principalement Twitter et Facebook.

La théorie susmentionnée a complètement mis de côté l’humour innocent qui caractérise la célèbre série et l’a changé pour quelque chose de plus sombre et de plus trouble, puisque plusieurs des personnages principaux étaient liés au 7 péchés capitaux.

Se référant au fait que chacun de ces personnages internationalement reconnus correspond parfaitement à la personnalité des membres du quartier, nous le détaillerons ci-dessous.

Tout d’abord, nous commencerons par le protagoniste, qui, selon cette théorie, est représenté par “Gluttony”, la raison: notre bien-aimé “Chavito” vit toujours affamé, désireux des gâteaux au jambon emblématiques.

Cela signifierait également un mépris des lois divines, qui interdisent la consommation de porc pour être considéré comme un “animal sale”, bien que certains soutiennent également que “Ñoño” pourrait représenter ce péché sans problèmes, de la même manière.

De la même manière, l’hypothèse trouble affirme que “La Chilindrina” est le visage de “Ira”, puisque la jeune fille était célèbre pour ses crises de colère et sa colère fatidique, elle cherche donc également à attirer l’attention du reste de ses amis, avec des cris et des gestes comme des crises de colère

Poursuivant l’explication, notre prochain à analyser serait “Don Ramón”, représentant “Paresse”, il est dit que le manque de paiement du loyer, M. Barriga est une constante dans l’histoire, puisque ceux qui adoptent ce la théorie se souvient d’une de ses phrases: “Aucun travail n’est mauvais, mauvais fonctionne”, le confirmant.

Bien que, de l’autre côté de Don Ramón, M. Barriga apparaisse, le père bien connu de Ñoño, chaque fois qu’il était présent dans le quartier, il a constamment insisté sur le paiement du loyer dû, soulignant l’influence et le besoin que l’argent avait sur lui et ses décisions, cela donne lieu à la «cupidité».

Notre prochain personnage est un combo: puisque “Pride” et “Envy” sont fidèlement représentés par “Quico”, choyé au maximum par sa mère, “Doña Florinda”, il est celui indiqué par cette théorie, puisqu’il s’exhibe en permanence de ses différents nouveaux jouets devant ses “amis”, Chavo et Chilindrina, qui ont moins de ressources économiques que lui et sa famille, même si, selon l’hypothèse, la fierté est également présente chez “Doña Florinda”, qui soigne à ses voisins comme “canaille”.

Et, enfin, le péché le plus représentatif, incarné par Doña Florinda (à nouveau) et le professeur Jirafales, qui chaque fois qu’ils trouvent l’occasion de “prendre une tasse de café”, disparaissent, sortent “Quico” de l’appartement et restent en lui pendant des heures.

Il y a même une autre théorie ajoutée à cela, qui indique qu’il était en fait marié à une autre femme, et que la mère de “Quico” est en fait “l’autre”; car dans certains chapitres, on pouvait le voir avec une alliance dans la main gauche.