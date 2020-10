Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a réussi à stocker une petite cache de roches qu’il a attrapée à la surface d’un astéroïde nommé Bennu la semaine dernière, scellant les cailloux à l’intérieur du ventre du véhicule. Les particules d’astéroïdes resteront désormais à l’intérieur du vaisseau spatial au cours des trois prochaines années, alors qu’OSIRIS-REx reviendra sur Terre.

OSIRIS-REx a saisi l’échantillon le 20 octobre de la semaine dernière, plus de quatre ans après son lancement depuis la Terre pour sa mission de toucher un astéroïde. À l’aide d’un mince bras robotique, le véhicule a légèrement tapoté l’astéroïde Bennu, remuant des roches à la surface et poussant certains des cailloux dans le vaisseau spatial.

OSIRIS-REx était un peu trop bon pour cette capture d’échantillons

Alors que la manœuvre a fonctionné comme prévu, OSIRIS-REx a été un peu trop bon pour ce prélèvement d’échantillons. Le véhicule a fini par collecter un gros morceau de roches d’astéroïdes, dont certaines étaient assez grandes. Ces galets plus costauds bloquaient alors un rabat à l’extrémité du bras qui était censé garder le matériau enfermé à l’intérieur. Le volet étant resté ouvert, certaines des particules d’astéroïdes ont commencé à s’échapper dans l’espace. Les images du collecteur d’échantillons montraient de minuscules particules dansant et tourbillonnant alors qu’elles se dirigeaient vers le vide.

Cette découverte a complètement bouleversé les plans de l’équipe de la mission, alors qu’ils se précipitaient pour stocker l’échantillon avant que d’autres roches ne flottent dans l’espace. À l’origine, l’équipe avait espéré utiliser cette semaine pour faire tourner le vaisseau spatial OSIRIS-REx, en mesurant l’élan du véhicule pour savoir combien d’échantillons il avait collecté. Mais les ingénieurs ont choisi d’annuler cela, car le vrillage pourrait faire s’échapper plus de roches. Au lieu de cela, ils ont décidé de passer directement au stockage de l’échantillon à l’intérieur du corps principal de l’engin spatial.

Le processus de stockage a duré quelques jours, l’équipe OSIRIS-REx surveillant chaque manœuvre du véhicule et analysant les images prises par le vaisseau spatial. Dans l’ensemble, cela semble s’être bien déroulé, et le collecteur est maintenant correctement sécurisé à l’intérieur d’OSIRIS-REx. «Nous sommes ici pour annoncer aujourd’hui que nous avons mené à bien cette opération», a déclaré Rich Burns, chef de projet OSIRIS-REx au Goddard Space Flight Center de la NASA, lors d’une conférence de presse.

Malheureusement, l’équipe ne sait pas exactement quelle quantité de matériel elle a stockée puisqu’elle a dû annuler la manœuvre de rotation. Mais ils sont très confiants d’avoir saisi plus que ce qu’ils espéraient saisir. La mission OSIRIS-REx s’est fixé comme objectif de récupérer au moins 60 grammes de matière d’astéroïdes de Bennu. Sur la base des images prises du bras robotique et du collecteur, les membres de l’équipe sont convaincus qu’ils ont saisi au moins 400 grammes de matériau, sinon plus. Les images ne montrent qu’environ 17% de ce qui se trouve à l’intérieur du collecteur d’échantillons, selon Dante Lauretta, le chercheur principal de la mission OSIRIS-REx à l’Université de l’Arizona. Ils estiment qu’il y a 400 grammes dans seulement 17% de l’espace, ce qui signifie qu’il est possible que le vaisseau spatial ait plus d’un kilogramme dans le ventre en ce moment.

«Cette équipe est convaincue que nous avons encore des centaines de grammes d’échantillon.»

«Ainsi, même si nous avons perdu un échantillon en raison du coincement du volet en mylar, nous sommes confiants, je suis confiant, et cette équipe est convaincue que nous avons encore des centaines de grammes d’échantillon que nous prévoyons de ramener sur Terre. », A déclaré Lauretta.

En fin de compte, nous ne le saurons pas avec certitude avant le retour d’OSIRIS-REx sur Terre. Le vaisseau spatial devrait quitter les environs de Bennu en mars et revenir sur notre planète en septembre 2023. Ensuite, le vaisseau spatial larguera l’échantillon et l’envoyera sur la Terre. Un parachute le ralentira, permettant finalement à l’échantillon d’atterrir dans le désert de l’Utah. Ensuite, le plaisir commencera, alors que les scientifiques ramèneront l’échantillon dans le laboratoire pour en savoir plus sur ce qui constitue vraiment l’astéroïde Bennu.