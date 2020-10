Janis Joplin Cependant, pour Kenny Avilés, cette femme à la voix irritante, mesurant à peine un mètre et 65 centimètres, était ce qu’elle voulait être.

Kenny, qui dans les années 80 est devenu l’un des rares rockers de la scène mexicaine avec son groupe Los Electricos, a rappelé que lorsqu’elle a vu physiquement Joplin, elle était une fille de seulement 14 ans qui voulait vivre de la musique. . mais quand il a vu Jannis sur scène et aux côtés d’une autre idole, Jimmy Hendrix, il a su qu’elle voulait être cela, vivre, respirer et mourir pour la musique.

«Sans aucun doute, Janis a été une influence pour moi aussi bien que je pense pour toutes les femmes qui voulaient se consacrer à la musique. Je me souviens que lorsque je l’ai rencontrée en 1967 ou 1968, elle était allée avec mes frères et quelques amis à un festival en Virginie où Hendrix jouait et auquel Jannis était venu par surprise. Elle n’a pas joué mais elle est montée sur scène pour saluer Jimmy et là je l’ai vue sur scène, si petite mais avec une telle ambiance qu’elle a immédiatement attrapé les regards, tout son style … à ce moment-là elle était déjà une idole, je me souviens de l’avoir vue et lui avoir dit à mon frère qui voulait être comme elle », raconte-t-elle à EL UNIVERSAL.

Le festival dans lequel Kenny a vu Janis avec Hendrix était le Monterey Pop Festival, la rencontre musicale au cours de laquelle Joplin a fait ses débuts massifs et après laquelle divers labels l’ont approchée, elle et son groupe d’alors Big Brother et la société holding.

Pour la chanteuse mexicaine, voir “Cosmic Witch” pour la première fois ce jour-là a réaffirmé son intérêt à vouloir se consacrer à la musique, car jusque-là elle n’avait jamais vu de femmes se consacrer au rock.

«Elle était spéciale, elle avait une voix particulière, les femmes qu’elle voyait et entendait au Mexique étaient plus ternes, plus roses et elle avait toute l’attitude rock; elle et d’autres comme Aretha Franklin ou Nina Simón ont élargi cette voie dans laquelle les femmes pouvaient également occuper des lieux qui appartenaient auparavant uniquement aux hommes. Pour moi, c’est une inspiration; Janis à cette époque allait à l’encontre de ce qui était établi pour tout, elle chantait comme une femme noire, une musique considérée comme noire », a expliqué la chanteuse.

Bien qu’aujourd’hui marque le 50e anniversaire du décès tragique de Joplin à 27 ans d’une overdose d’héroïne, Kenny détaille que son héritage persiste et que c’est grâce à des personnages comme Joplin que les idoles actuelles pourraient exister.

«Sans aucun doute, sans Janis, il n’y aurait pas d’Amy Winehouse, une Adele et autant de grands chanteurs qui ont en quelque sorte perpétué leur héritage. Elle a été une pionnière et le montrer, c’est qu’aujourd’hui sa musique continue de sonner actuelle, actuelle et jusqu’à présent personne ne s’est approchée d’elle », estime Kenny.

Cinquante raisons de se souvenir de Janis

1.- Accueil. C’était au collège avec le groupe Waller Creek Boys.

2.- Albums. Seulement quatre, deux avec son groupe et deux autres en tant que solistes.

3.- Cinq singles de Joplin figuraient sur le Billboard Hot 100.

4.- Médicaments. Il les a essayés en 1963 quand il est arrivé à San Francisco.

5.- Impopulaire. Elle n’était pas aimée à l’école pour parler aux Noirs.

6.- Rivalité. On dit que Janis et Jim Morrison ne s’entendaient pas.

7.- Voix. La gamme vocale de Janis est celle d’une mezzo-soprano

8.- Club de los 27. Rejoignez le groupe avec Hendrix et Morrison.

9.- Surnom. À l’école, elle a été nommée «l’homme le plus laid du campus».

10.- “Je fais l’amour avec 25 mille personnes sur scène puis je rentre seul à la maison”

11.- Premier coup. En rejoignant le Big Brother et la holding.

12.- Leonard Cohen a dédié la chanson «Chelsea Hotel # 2» à Joplin.

13.- Soliste. Après des différends avec le groupe, il s’en sépare en 1968.

14.- Combattez. Janis a brisé deux bouteilles sur la tête de Morrison.

15.- Mythe. En 1994, le documentaire “Janis Joplin dormait ici” a été réalisé.

16.- John Lennon. Il a fait une chanson à l’ancien Beatle pour son 30e anniversaire.

17.- Faible estime de soi. Janis se considérait comme une fille très laide.

18.- Première femme à être considérée comme une grande rock star.

19.- Bisexuel? Il est sorti avec les deux sexes. “Je suis simplement sexuel”

20.- Plus de 15 millions de disques ont été vendus par Joplin rien qu’aux États-Unis.

21.- Ses parents lui auraient dit qu’il souhaitait ne pas être né.

22.- Je me souviens. En 2003, le film “Janis and John” est sorti, sur Joplin.

23.- Peggy Caserta était une amie et serait sa partenaire la plus stable.

24.- Apéritif final. C’était au “Barney’s Beanery”, un bar de Los Angeles.

25.- Mort. Elle a été retrouvée morte à côté de son lit le 4 octobre.

26.- Évangile. En 2006, la cassette “Gospel selon Janis”.

27.- À travers l’univers. Sadie est un hommage à Janis dans ce film.

28.- Les mamas et les papas lui ont dédié leur chanson «Pearl».

29.- Testament. Il a laissé 2 000 $ pour faire la fête s’il disparaissait.

30.- En 2004, Rolling Stone le classe 46e sur les 100 meilleurs musiciens de l’histoire.

31.- Premier festival. C’était la pop de Monterey (Californie) en 1967.

32.- Il a souffert de surpoids à l’adolescence, ainsi que d’acné sévère.

33.- Thème final. Le 3 octobre, il a travaillé sur “Buried alive in the blues”

34.- Documentaire. En 2015 “Janis: petite fille bleue”, réalisé par Amy Berg.

35.- Assassiné? On pense qu’elle est morte des mains de l’un de ses ex-petits amis.

36.- Des cendres ont été dispersées depuis un avion à Stinson Beach.

37.- Le dernier CD était «Pearl», il est sorti un mois et demi après sa mort.

38.- «Pearl» a été un succès, il a été numéro un pendant 14 semaines.

39.- «Mercedes Benz» a été laissée a cappella. C’était la dernière chanson qu’il a enregistrée.

40.- “Oui, c’est vrai, nous sommes très laids, mais nous avons toujours de la musique”

41.- 1995. Janis a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame.

42.- 2013. Joplin «reçoit» son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood.

43.- Impact. “Aimer quelqu’un en direct” a 13 millions sur YouTube.

44.- Le plus gros succès. “Moi et Bobby McGee” par Kris Kristofferson.

45.- Réseau, il compte 160 000 abonnés sur la chaîne officielle YouTube.

46.- Seth Morgan était le dernier petit ami de Janis Joplin.

47.- 1999. VH1 nomme sa “troisième artiste rock féminine”.

48.- Funérailles. C’était une fête à laquelle ont participé 200 invités.

49.- Prix. Il a remporté un Grammy posthume en 2005.

50.- «J’étais un inadapté. J’ai lu, j’ai peint, j’ai pensé. Il ne détestait pas les Noirs. “

Par: El Universal