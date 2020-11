Lord Gavin Barwell a suggéré que la sortie de M. Cummings avait donné à Boris Johnson une «opportunité… de rendre son opération de Downing Street plus harmonieuse et plus efficace».

Certains rapports des médias ont déclaré que M. Cummings avait quitté son poste avec effet immédiat. Selon l’agence de presse PA, lui et M. Cain seront toujours employés jusqu’au milieu du mois prochain, d’autres rapports suggérant que M. Cummings travaillera à domicile sur des projets tels que des tests de masse.

Lord Barwell a déclaré que le bouleversement pourrait aider à «reconstruire les relations avec les députés conservateurs» qui s’étaient sentis mis à l’écart par une machine de Downing Street contrôlée par M. Cummings.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Il me semble qu’il y a une opportunité ici pour [Boris Johnson] pour rendre son opération de Downing Street plus harmonieuse et plus efficace.

«Et peut-être pour donner un ton moins conflictuel et plus rassembleur, peut-être plus en phase avec ses instincts naturels.

(Sortir avec l’ancien: Dominic Cummings quitte son domicile à Londres aujourd’hui / . via .)

L’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a déclaré que le Premier ministre était «très dépendant» de M. Cummings depuis longtemps.

«Il y a eu un sentiment général que le genre de pouvoir a été amassé à Downing Street», a-t-il déclaré à Times Radio.

Sir Edward Lister a été annoncé comme chef de cabinet par intérim en attendant une nomination permanente.

Le Daily Telegraph rapporte que Sajid Javid, l’ancien chancelier qui a été évincé en février après s’être heurté à M. Cummings, est en lice pour le poste.

Les événements dramatiques sont survenus avec le Brexit qui se dirige vers une phase cruciale la semaine prochaine, alors que Londres cherche un accord commercial avec Bruxelles avant la fin de la période de transition, le 31 décembre.