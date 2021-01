T

La variante sud-africaine de Covid pourrait réduire l’efficacité des vaccins existants en raison de sa capacité à échapper à la détection, craignent les experts.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré hier qu’il était «incroyablement inquiet» de la menace posée par la variante, qui a ajouté aux problèmes déjà créés par une autre variante découverte dans le Kent et qui a augmenté les cas au Royaume-Uni jusqu’à 70%.

Des recherches sont en cours au laboratoire de Porton Down pour déterminer si les variantes pourraient rendre les vaccins Pfizer ou Oxford moins efficaces, avec des résultats préliminaires attendus la semaine prochaine.

Le professeur François Balloux, directeur de l’institut de génétique de l’UCL, a déclaré que la variante sud-africaine avait une mutation dans sa protéine de pointe Covid qui avait démontré qu’elle réduisait la reconnaissance des anticorps. Cela l’aide à contourner la protection immunitaire fournie par les anticorps d’une infection ou d’une vaccination antérieure, a-t-il déclaré.

Il a déclaré au Standard: «Un problème avec la variante sud-africaine est qu’elle porte une mutation dont nous savons qu’elle joue un rôle dans la régulation immunitaire – c’est un site où les anticorps neutralisants se lient.

«En tant que tel, cela pourrait réduire légèrement l’efficacité du vaccin. Nous ne savons pas encore vraiment, mais ce n’est pas impossible.

Il a dit qu’il y avait «de très bonnes preuves» que la variante de Kent ne causait pas une maladie plus grave bien qu’elle soit plus infectieuse – et même la possibilité qu’elle puisse conduire à des symptômes moins graves.

«Pour la variante sud-africaine, nous en savons très peu à ce stade», a-t-il ajouté. «Il y a des soupçons que cela pourrait entraîner des symptômes plus graves, mais je ne pense pas que les preuves soient très solides.»

La variante sud-africaine a été détectée pour la première fois en octobre et certains cas ont été retrouvés au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a imposé une interdiction de vol à l’Afrique du Sud avant Noël.

Le professeur Sir John Bell de l’Université d’Oxford a déclaré que son «instinct» était que les vaccins actuels seraient efficaces contre la souche Kent, mais qu’il y avait un «grand point d’interrogation» sur leur capacité à combattre la variante sud-africaine.

Le professeur Balloux a déclaré qu’il serait «relativement simple» de reprogrammer les vaccins pour lutter contre les souches émergentes et a déclaré que suivre de près les règles de verrouillage protégerait contre le virus.

Le professeur Lawrence Young, de l’université de Warwick, a déclaré: «Alors que les changements dans la variante britannique sont peu susceptibles d’avoir un impact sur l’efficacité des vaccins actuels, l’accumulation de plus de mutations en pointe dans la variante sud-africaine est plus préoccupante et pourrait conduire à une certaine évasion. protection immunitaire. »