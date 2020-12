T

L’opportunité écrasante pour le Brexit est au cours des 50 prochaines années. » Vous devez le remettre à Jacob Rees-Mogg, le leader de la Chambre des communes. Son opinion, offerte en 2018 alors qu’il n’était qu’un simple député d’arrière-ban, pourrait s’avérer perversement presciente. Cinquante ans peuvent être considérés comme une courte période pour une personne diplômée en histoire d’Oxford. En politique, cependant, 50 ans équivaut à 2 600 longues semaines. Et cela, de toutes les longues semaines en politique, compte sûrement comme l’une des plus longues.

Une minute, un accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni semble être à portée de main, la prochaine, on nous dit que la Royal Navy embarquera à bord des chalutiers français pénétrant dans les eaux britanniques nouvellement souveraines dans le but d’arrêter les pêcheurs qui tentent de voler. notre morue. C’est comme si ceux qui ont un minimum (ou devrait-ce être Moggicum?) D’histoire ont décidé d’ouvrir un autre chapitre dans les actes maritimes de la Grande-Bretagne de derring-do, oubliant commodément que l’héroïque Sir Francis Drake – pour ne prendre qu’un exemple – est considéré en Espagne comme rien de plus qu’un pirate.

Que peut-on réaliser en 50 ans? Je me souviens à peu près de la troisième de la soi-disant «guerre de la morue» entre la Grande-Bretagne et l’Islande, impliquant la coupe de filets de pêche, le pilonnage de chalutiers et des rencontres meurtrières entre des navires de combat islandais et des frégates de la Royal Navy. Chacun de ces mini-conflits sur la souveraineté des zones de pêche a abouti à une victoire islandaise: sa «zone d’exclusion» de la pêche s’est considérablement élargie alors même que l’industrie de la pêche britannique était dévastée. La seule grâce salvatrice, peut-être, est que le Brexit britannique d’aujourd’hui ressemble plus au David d’Islande qu’au Goliath de Bruxelles. L’Islande, cependant, ne s’inquiétait que du poisson. La Grande-Bretagne, en revanche, devrait s’inquiéter de plus ou moins de tout.

De nombreux ministres favorables au Brexit espéraient qu’un résultat servant les intérêts mutuels de la Grande-Bretagne et de Bruxelles serait à la fois rationnel et réalisable, ne serait-ce que parce que les constructeurs automobiles allemands et les producteurs italiens de prosecco ne toléreraient rien d’autre. C’était pourtant une vision désespérément naïve. Que les «progrès» récents aient été ou non sabotés par un perfide palais de l’Elysée, 27 pays européens n’étaient jamais susceptibles de conclure un accord dans lequel un Royaume-Uni souverain fixerait indépendamment ses futures normes en matière de travail, sociales, fiscales et environnementales sans la menace de répercussions de Bruxelles. En l’absence de cette menace, le Royaume-Uni aurait été en mesure de «voler» des investissements étrangers à l’UE simplement en abaissant les normes et en déclenchant une «course vers le bas».

En vérité, les arguments des ministres favorables au Brexit ont toujours été basés sur une vision trop simpliste de l’engagement économique international moderne. Le commerce est certes important, mais les chaînes d’approvisionnement modernes garantissent pratiquement que peu de produits sont vraiment britanniques, français, allemands ou, en fait, américains. Mon iPhone, par exemple, est «conçu par Apple en Californie» mais «assemblé en Chine». Votre Mini a peut-être des feux arrière «Union Jack» et a été fabriquée dans l’Oxfordshire, mais l’usine appartient à BMW, un constructeur automobile dont le siège est à Munich avec – ironiquement – une large base d’actionnaires britanniques.

En fin de compte, les pays se font concurrence pour attirer à la fois des capitaux mobiles et – dans une mesure beaucoup plus limitée – des travailleurs qualifiés. Ce n’est pas toujours un spectacle édifiant, une des raisons pour lesquelles l’UE a tant tenu à maintenir des «règles du jeu équitables» et pourquoi, en cas de divergence britannique, Bruxelles veut que Westminster accepte qu’il y aura des «conséquences».

en relation

C’est une autre façon de dire que la Grande-Bretagne ne peut à elle seule définir sa souveraineté. Certes, cela ressemble au genre de ligne que vous trouverez dans À travers le miroir, mais, en fin de compte, notre souveraineté est déterminée non seulement par nous, mais aussi par la façon dont les autres réagissent à nous. Nous l’avons appris à la dure avec la crise de Suez de 1956 lorsque la diplomatie de la canonnière d’Anthony Eden au XIXe siècle a été sabotée par les réalités de la domination financière et stratégique américaine.

Pourtant, il y a de modestes raisons d’être optimiste. Alors même que notre premier ministre met en garde contre le «pas d’accord» et suggère joyeusement qu’il y a un grand avenir pour la Grande-Bretagne sous les règles de l’Organisation mondiale du commerce (oubliant de mentionner que ces règles sont vraiment le «plus petit dénominateur commun» en matière d’engagement économique international), continuer. Ils peuvent ne pas mener à grand-chose. Dans les circonstances actuelles, cependant, je pense que «mâchoire-mâchoire» vaut mieux que «guerre de la morue», à condition que nous n’ayons pas à parler pendant 50 ans.

Stephen King est le conseiller économique principal de HSBC