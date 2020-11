T

La star britannique des Titans d’Ennessee, Jack Crawford, insiste sur le fait qu’il se sent en sécurité en jouant dans la saison de coronavirus de la NFL, bien que la franchise soit au centre de la plus grande épidémie de la ligue à ce jour.

Plus de 20 joueurs et membres du personnel des Titans ont été testés positifs dans le cadre d’une épidémie qui a débuté fin septembre et a forcé la ligue à reporter plusieurs matchs le mois dernier.

Les Titans ont été condamnés à une amende de 350000 $ pour leur gestion de la crise, mais sur le terrain, les choses ont été beaucoup plus positives, l’équipe ayant pris un départ de 5-2 alors qu’elle cherche à aller plus loin que la saison dernière, quand elle est tombé un match avant d’atteindre le Super Bowl.

En tout, 66 joueurs de la ligue ont choisi de ne pas jouer cette saison en raison de problèmes de coronavirus, mais Crawford, qui a grandi à Londres, a déclaré: «Je me sens en sécurité. Je me sens plus en sécurité ici que toute interaction que j’aurais en dehors de l’établissement. Nous testons tous les jours ici, nous respectons la distanciation sociale.

«Je pense que dans une certaine mesure, vous allez travailler, vous allez à l’épicerie, si vous vivez un peu votre vie et que vous quittez votre maison, vous pouvez être exposé au virus n’importe où.

«Et je pense que les protocoles COVID sont beaucoup plus réglementés ici, nous sommes beaucoup plus sûrs d’entrer au travail car si vous entrez en contact avec lui, ce qui est probable, vous le comprendrez rapidement. et vous limiterez la propagation. Je me sens donc en sécurité en jouant dans ces conditions.

La pandémie a vu les quatre matchs de la série internationale de cette année à Londres annulés, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de match de saison régulière disputé au Royaume-Uni pour la première fois depuis 2006.

Malgré l’annulation, cependant, la popularité du sport continue de croître et les discussions sur une franchise basée à Londres quelque part sur la ligne restent monnaie courante.

«Personnellement, pour moi, je pense que ce serait génial», a ajouté Crawford. «Mais je pense que sur le plan logistique, ce serait difficile.

«Vous savez si vous aviez un choix de première ronde repêché du Mississippi et maintenant il vit à l’étranger – je ne sais pas, je pense que tout est possible lorsque vous avez les ressources appropriées – mais je pense que sur le plan logistique, il serait difficile d’avoir un équipe qui voyage autant et aussi loin pour chaque match.

«En ce qui concerne les pratiques et l’endroit où vous restez, les familles des gens, je pense que ce serait une chose assez difficile à faire.

“Mais avec l’argent dont dispose la NFL, ils pourraient trouver un moyen de le faire, et pour moi ce serait un gros avantage si j’étais dans l’équipe de Londres parce que j’aurais de la famille.”

“Ou cela pourrait être un désavantage en fait, parce que je paierais beaucoup d’argent pour les billets.”

Les Titans du Tennessee affronteront les Chicago Bears ce dimanche à 18 h – regardez NFL Redzone en direct sur Sky Sports Mix ou découvrez les moments forts de The NFL Show sur BBC One.