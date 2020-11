UNE

La star du rsenal, Mesut Ozil, a affirmé avoir mélangé des kilomètres et des kilomètres lorsqu’il a été chronométré par la police à 97 mph sur l’autoroute, a déclaré un tribunal.

Le milieu de terrain de 350 000 £ par semaine a offert l’explication dans le but d’éviter une interdiction de conduire, affirmant que sa «concentration devait être momentanément tombée en panne» tout en accélérant le long de la M1.

«En essayant de rationaliser mes actions, je crois que c’était la combinaison de la route vide, sans autre véhicule contre lequel mesurer la vitesse de mes véhicules, et du malentendu que je roulais kmph plutôt que mph», a écrit Ozil aux magistrats de Bromley.

La star a été surprise par la police au retour de l’entraînement à 11h50 le 2 juillet. Pc Paul Scott, qui a chronométré la Mercedes Classe G «très distinctive» d’Ozil sur la chaussée en direction sud, a déclaré que la star n’avait fait aucun commentaire une fois arrêtée.

Mais l’international allemand de 32 ans a offert une longue explication et des excuses au tribunal d’instance de Bromley lorsqu’il a reçu un avis de poursuite.

«En raison des restrictions du Covid-19, l’autoroute était effectivement vide», a-t-il écrit. «La seule explication que je puisse donner est qu’en raison de l’absence d’autres véhicules sur la route, ma concentration a dû momentanément s’être arrêtée. Le véhicule que je conduisais a un bruit de moteur très faible et il s’agit d’une transmission automatique.

«Je suis de nationalité allemande et je suis évidemment habitué à conduire des véhicules qui afficheraient la vitesse en kilomètres par rapport aux miles par heure.»

Ozil a déclaré qu’il n’était que brièvement sur l’autoroute et qu’il devait sortir à Mill Hill, soulignant qu’une vitesse de 97 km / h ne se serait élevée qu’à environ 60 mph. Il a déclaré: «Je ne suggère pas que cela excuse en aucune manière ma conduite de la journée – j’accepte pleinement que la vitesse de mon véhicule soit totalement inacceptable.

Ozil a accepté qu’il devait être puni, mais a souligné son bon dossier de conduite et a appelé à une amende plutôt qu’à une interdiction de circulation.

«Je me rends quotidiennement au travail en voiture et j’ai des engagements personnels et une très jeune petite fille (7 mois)», a-t-il ajouté. «Dans le climat actuel, je serais très contre le fait de voyager en transports en commun avec ma petite fille. Ma femme ne conduit pas et par conséquent, je devrai obligatoirement me rendre à tout rendez-vous médical pour ma fille.

Ozil, qui vit dans un manoir de 10 millions de livres sterling à Highgate, a plaidé coupable pour excès de vitesse. Il doit être condamné ce mois-ci.