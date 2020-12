Emma Roberts a donné naissance à son premier enfant. TMZ rapporte qu’elle et son petit ami, Garrett Hedlund, ont accueilli leur nouveau fils, Rhodes, dimanche dans un hôpital de Los Angeles. Le nouveau-né pesait environ neuf livres. Le couple a partagé sa nouvelle excitante pour la première fois en août lorsque Roberts a posté une photo d’elle-même avec ses bras autour de son ventre aux côtés de Hedlund, “Moi … et mes deux gars préférés.”

La femme de 29 ans avait été un livre ouvert pendant sa grossesse. Elle a honoré la couverture de Cosmopolitan montrant son ventre rond, faisant d’elle la première femme enceinte à figurer sur la couverture de la célèbre publication. L’American Horror Story a déclaré à la sortie que les changements qu’elle voyait dans son corps étaient une «expérience sauvage». Elle a également révélé qu’elle avait congelé ses œufs après avoir reçu un diagnostic d’endométriose il y a quelques années. Elle l’a fait par précaution. Pour cette raison, elle a dit à Cosmpolitan qu’elle était toujours inquiète au début lorsqu’elle a appris que c’était prévu. “Je ne voulais pas espérer”, a admis Roberts. “Les choses peuvent mal tourner quand tu es enceinte.” Roberts a également partagé des photos d’elle-même au cours des derniers mois depuis qu’elle a informé le public de sa grossesse. Son dernier message montrant son ventre rond est arrivé le 13 décembre. Hedlund maintient un profil plus bas sur les médias sociaux et n’a pas beaucoup publié sur la grossesse de Roberts depuis la révélation.

Roberts et Hedlund ont commencé à se fréquenter en 2019 peu de temps après sa séparation de son compatriote star de American Horror Story, Evan Peters. Elle et Peters s’étaient fiancés avant d’annuler les choses. Le couple avait commencé à sortir ensemble en 2012 avec Peters proposant deux ans plus tard. Quant à Hedlund, l’acteur est apparu dans certains films notables dont Friday Nights en 2004, Tron: Legacy en 2010 et Triple Frontier l’année dernière.

Avant de tomber enceinte, Roberts a pu jouer dans l’un des films de Noël de Netflix, Holidate. Le film mettait en vedette l’ancienne star Unfabulous avec Luke Bracey et Kristen Chenoweth. Elle est également apparue dans The Hunt cette année. Quant à l’une de ses plus grandes prétentions à la gloire, Roberts a fait irruption pour la première fois dans la série à succès FX en 2013 avec American Horror Story: Coven. Elle est ensuite apparue dans American Horror Story: Freak Show, American Horror Story: Apocalypse et American Horror Story: 1984 en 2019. Elle a également fait une apparition dans American Horror Story: Cult.