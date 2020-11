La star de American Housewife, Carly Hughes, est absente de la série depuis la première de la saison 5 diffusée à la fin du mois dernier, car elle a quitté la série. Hughes, qui a joué Angela pendant les quatre premières saisons de l’émission, a déclaré à Deadline qu’il y avait un “environnement toxique” à la production. Les allégations de Hughes et les affirmations d’autres personnes ont conduit à une enquête sur les ressources humaines d’ABC Signature, qui a conduit la créatrice Sarah Dunn à ne plus jouer un rôle actif dans la série. Le producteur délégué Mark J. Greenberg est parti et les showrunners Kenny Schwarz ont suivi une formation en sensibilité.

Hughes était la seule série noire régulière sur la sitcom, qui met en vedette Katy Mixon et Diedrich Bader. Elle a été présentée dans la première de la saison 5, qui a été principalement filmée avant l’arrêt de la pandémie de coronavirus en mars. À partir de l’épisode 2, son nom a disparu dans le générique d’ouverture. Dans une déclaration à Deadline, Hughes a déclaré qu’elle n’était “plus en mesure de travailler dans l’environnement toxique” au salon.

“J’ai pris la décision de partir pour me protéger de ce type de discrimination”, a poursuivi Hughes. “En tant que femme noire dans le domaine du divertissement, je ressens la responsabilité de défendre ce que je mérite, ce que nous méritons tous – d’être traité de manière égale. Je souhaite bonne chance au spectacle, et je suis enthousiasmé pour un nouveau chapitre et pour pouvoir saisir les opportunités à venir. “

Un porte-parole de la série a appelé Hughes un “membre apprécié de la distribution” et ils espéraient qu’elle reviendrait pour la cinquième saison. «Les préoccupations qu’elle a soulevées ont conduit à des changements positifs sur le lieu de travail et à des améliorations de la culture, mais nous respectons la décision qu’elle a prise de passer à autre chose», a poursuivi l’émission. «Nous ne lui souhaitons que le meilleur.

American Housewife a été lancé sur ABC en 2016 et a été créé par Dunn, un ancien écrivain sur Spin City et Bunheads. La série a également vu Julia Butters, qui jouait la plus jeune fille à l’écran de Mixon et Bader, quitter la série après sa performance cinématographique dans Il était une fois à Hollywood. Le rôle a été refondu avec la reprise de Giselle Eisenberg. Holly Robinson Pete a rejoint la série pour jouer l’un des amis de Mixon dans un rôle récurrent. Le casting principal de la série comprend également Meg Donnelly, Daniel DiMaggio et Ali Wong.

Hughes sera ensuite vu dans The Christmas Edition de Lifetime, qui fait ses débuts le 15 novembre. Elle a également joué dans Insatiable de Netflix. Hughes a également joué à Broadway, apparaissant dans Chicago, Pippin et Beautiful: The Carole King Musical.