Blue Bloods La saison 11 sera la deuxième saison complète avec Jamie Reagan et Eddie Janko en couple marié, après des années d’une dynamique de “volonté-ils, ne-ils-ils” qui a finalement éclaté quand ils ont décidé de sortir avec eux. Le mariage n’était pas exactement quelque chose dont Will Estes était sûr à la fin. Dans une interview avec PopCulture, l’acteur, qui a joué Jamie pendant une décennie, a déclaré qu’il avait en fait «peur» de réunir Eddie et Jamie.

L’une des «plus grandes craintes» d’Estes était de savoir comment la relation d’Eddie et Jamie changerait une fois qu’ils seraient mariés. Il l’a comparé à Mulder et Scully se réunissant sur The X-Files, notant que “une fois qu’ils sont ensemble, quelle est l’histoire?” La tension entre eux pourrait disparaître. “Nous avons évidemment déjà joué ces personnages [who] avait une grande affinité l’un pour l’autre et, et de l’amour et du respect l’un pour l’autre », a déclaré Estes à propos de lui-même et de Vanessa Ray, qui joue Eddie.« Mais je craignais que cette histoire soit terminée une fois qu’ils se sont mariés.

Cela a cependant été un soulagement pour Estes, car la tension persiste. Eddie et Jamie doivent encore travailler ensemble. Dans un épisode, ils ont appris qu’ils ne pouvaient pas être partenaires parce que cela allait à l’encontre des directives. “Je pense que l’histoire a continué et continue de progresser et nous les trouvons, vous savez là-dedans, dans ce nouvel endroit où ils ont été ensemble et pourtant ils ont été ensemble d’une certaine manière tout au long, vous savez”, a-t-il déclaré.

La décision de marier deux personnages peut souvent laisser les émissions dans une impasse, mais Blue Bloods a pris son temps pour développer la relation de Jamie et Eddie au point que cela ne ressemblait pas à un mouvement soudain. Estes a convenu que c’était une progression naturelle, qui reflétait le développement de carrière de Jamie. Récemment, Jamie est passé d’un policier marchant dans les rues à un sergent avec un grade supérieur à celui d’Eddie. Estes a admis qu’il pensait que les producteurs de Blue Bloods avaient peut-être retenu Jamie en tant que policier en uniforme parce qu’ils ne voulaient pas avoir une émission de police sans aucun personnage principal portant un uniforme de police.

Le premier épisode de la saison 11 verra Jamie développer une autre relation importante. Dans la finale de la saison 10, il a rencontré son neveu perdu depuis longtemps, Joe Hill (Will Hochman). Estes a décrit leur relation plus comme une relation entre frères qu’oncle et neveu. Les deux travailleront ensemble dans la première, diffusée vendredi sur CBS à 22 h HE. Estes a déclaré que l’introduction de Joe était “vraiment cool pour tout le monde dans la famille”, car Joe est une “extension” de feu Joe Reagan. “Je pense que c’est une expérience vraiment puissante pour Jamie et ça, c’est juste une nouvelle chose cool dans une émission qui dure si longtemps d’avoir un nouveau personnage comme ça”, a déclaré Estes. C’est “vraiment un peu d’oxygène pour tout cela”.